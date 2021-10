Fiala vítězem voleb, Babiš mezi poraženými i slzící šéf komunistů. Přinášíme přehled povolebního dění

Jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny? Těsně zvítězila koalice Spolu, hnutí ANO premiéra Andreje Babiše skončilo druhé, třetí je s výraznějším odstupem koalice Pirátů a STAN. Obě demokratické koalice zároveň společně získaly ve Sněmovně většinu mandátů. Do dolní komory se dostala ještě SPD, naopak hnutí Přísaha, ČSSD ani komunisté potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročili. Kompletní výsledky najdete zde.

Jaké důležité zprávy letošní volby přinesly? Hlavním sdělením voleb je vítězství koalice Spolu a triumf opozice, volby ale ukázaly i řadu dalších věcí, kterých si v textu všímá Jan Tvrdoň.

Jakou šanci skýtá volební výsledek pro Česko? Podle komentátora Deníku N Jana Moláčka je to návrat ke standardní politice a možnost začít řešit problémy, kterých si Andrej Babiš všímal jen ve svých předvolebních knížkách.

K čemu se upíná hnutí ANO? Dosud nejsilnější vládní hnutí má problém – jedinou možností, jak se může udržet u moci, je pro něj spolupráce s některou ze stran z opozičních koalic, zástupci hnutí ANO mluví konkrétně o ODS. Ta ale ještě během sčítání vyloučila, že by s Babišem o vládě vůbec jednala. Opoziční koalice navíc na večerním jednání uzavřely memorandum o spolupráci. Naopak ze štábu hnutí ANO pozitivní nálada rychle vyprchala a v premiérově projevu se dostalo i na emoce.

Možné partnery si totiž Babiš sestřelil migrací, myslí si sociolog Daniel Prokop. Volby podle něj rozhodly strategické hlasování voličů demokratické opozice i chyby v kampani ANO, ale také Pirátů se STAN. „Spolu ji měla silnější a mnohem masivnější,“ říká.

V podobný výsledek voleb jako ten sobotní doufala prý jen v největších snech senátorka Miroslava Němcová (ODS). Je přesvědčena, že prezident Miloš Zeman bude pokračovat „v nabourávání ústavního pořádku a slušných principů, slušné politiky“. Reagovala tak na skutečnost, že na Hrad je v neděli pozván místo lídra vítězné koalice Spolu Petra Fialy dosavadní premiér Andrej Babiš (ANO).

„Miloš Zeman je těžce nemocný muž. Místo aby z toho vyvodil důsledky a odstoupil, aby země mohla normálně vládnout, nerespektuje rozhodnutí občanů,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Jak by si lídr vítězné koalice Petr Fiala, který patří k těm méně čitelným politikům, počínal jako premiér? Přibližujeme životní cestu i osobnost lídra ODS.

Piráti zůstali za očekáváním

Část Pirátů chce konec Ivana Bartoše v čele strany. Koalice Pirátů a Starostů nakonec získala výrazně méně, než jim přisuzovaly volební modely. Dříve přitom zástupci koalice mluvili o ambici dosáhnout hranice 25 procent. Předseda Pirátů Ivan Bartoš z toho zatím žádné závěry nedělá, koalice prý v kampani nepochybila. Od některých zástupců Pirátů ale zaznívá nespokojenost i názor, že by měl Bartoš v čele strany skončit.

Koalice se Starosty nás vykleštila, neumím si představit, že bude Bartoš předseda, říká k tomu pirátská senátorka Adéla Šípová. „Jsem vysloveně zklamaná,“ podotkla v rozhovoru pro Deník N.

Že koalice se Starosty nebyla dobrý nápad, říká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Podle ní se kvůli tomu od Pirátů odklonili jádroví voliči, na které by přitom strana měla cílit. To politička čeká od nového vedení, které by se mělo „obrodit“. Společnost ještě není připravená na třicetiprocentní Piráty, říká v rozhovoru pro Deník N.

Neúspěch levice

Levice ve volbách propadla. Do Sněmovny se nedostala sociální demokracie ani komunisté, a to poprvé v historii. Oba předsedové stran reagovali na neúspěch oznámením rezignace. „Jsem velmi zklamán, protože je to opravdu velký neúspěch,“ komentoval výsledek slzící lídr komunistů Vojtěch Filip.

Co podle lidí z vedení KSČM stálo za neúspěchem strany? Výsledek zhodnotil v rozhovoru s Deníkem N také místopředseda komunistů Petr Šimůnek. Kdo by podle něj měl vést komunisty po rezignaci Filipa?

Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček si neúspěch vysvětluje tím, že levicové voliče „vysálo“ hnutí ANO. „Bylo schopné znovu prostor opanovat a ten prostor vyluxovat,“ řekl Deníku N předseda ČSSD.

Podle prvního místopředsedy ČSSD Romana Onderky uškodila straně především společná vláda s hnutím ANO. „Jsem přesvědčen, že krvavá daň, kterou nyní zaplatíme, je dána tím, že jsme vstoupili do vlády s Andrejem Babišem,“ řekl Deníku N.

Jak se volilo ve vaší obci?

Co ukázalo kroužkování? V získávání preferenčních hlasů podle očekávání bodoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Překvapivě ho ale předběhl šéf Starostů Vít Rakušan. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš naopak v kroužkování propadl. Ve srovnání šéfů stran a volebních koalic, které se dostanou do Sněmovny, zatím získává vůbec nejméně preferenčních hlasů.

Propadá nejvíc hlasů v historii. Koalice zachránily opozici, levice a radikálové doplatili na roztříštění. Tedy konkrétně ČSSD, KSČM, hnutí Přísaha a pakt Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Tyto strany doufaly v překročení hranice pěti procent. Nestalo se. Propadá přesně 19,8 procenta hlasů.

A závěrem ještě trochu dat a map. Při každých volbách lidé mohou sledovat, jak se vybarvuje mapa České republiky podle toho, kdo ve kterém kraji zvítězil. Před čtyřmi lety se celá republika zbarvila do modrého odstínu hnutí ANO. To, jak lidé rozhodli v každém okrsku v zemi, si prohlédněte v interaktivní mapě.

Nabízíme vám i mapu, ve které si můžete projít volební výsledky obec po obci. Zjistíte tak, že i v „Babišových“ Průhonicích a „Zemanových“ Lánech předstihla hnutí ANO koalice Spolu.

Sčítání hlasů a povolební dění jsme sledovali také v Minutě N.