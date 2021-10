Pískej konec, slavila Spolu bujaře politické Nagano. Od zítřka to začne, vzkázali lídři

Jásot, skandování „Spolu! Spolu!“ a rozzářené trio předsedů na pódiu před novináři. Ve štábu překvapivého vítěze voleb panovala euforická nálada. „Petr do Strakovky, Markéta do Strakovky, Marian do Strakovky,“ ozývalo se při příchodu lídrů.