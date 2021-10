Prezident je nemocný, měl by odstoupit. Místo toho nerespektuje vůli občanů, říká Němcová

Jak reflektujete výsledek voleb, jak to prožíváte, co to pro vás znamená?

Prožívám hluboké lidské štěstí. První věc je, že se pro mě jako pro generaci, která to prožila, uzavírá revoluce z roku 1989, když komunisté konečně vypadli z Poslanecké sněmovny. Beru to jako mimořádně šťastné rozhodnutí našich voličů.

Druhou věcí je, že se politika vrací do normálu se všemi problémy, které má každá demokratická vláda, ale je to vláda normálních lidí, kteří se normálně staví ke svým povinnostem. Není to vláda, která chce, aby stát byl firma, kterou ona bude řídit. A není to zlovůle, která je dominantním principem toho vládnutí. To je samo o sobě, když si promítnu dnešní výsledky, zázrak. V takový výsledek jsem doufala v největších snech, ale zároveň jsem si říkala: to nemůže nastat, to je z říše snů. A ono se to stalo.

Jak vnímáte roli prezidenta Miloše Zemana, který už oznámil, že se zítra v jedenáct hodin sejde s Andrejem Babišem, nikoliv s Petrem Fialou? Jak vidíte jeho roli při sestavování vlády a v povolebním vyjednávání?

Jeho oznámení jsem zaznamenala. Znamená to jediné, a to že