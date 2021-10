Platíme krvavou daň za vládu s Babišem, voliči nás potrestali. ČSSD chyběla razantnost, říká Onderka

První místopředseda ČSSD Roman Onderka dá na dalším předsednictvu svoji funkci k dispozici. Nyní rezignovat nechce, protože dle svých slov někdo musí dovést stranu do sjezdu. Onderka připustil, že sociální demokracie měla komunikovat razantněji. Voliči ČSSD podle něj zůstali doma nebo odešli k hnutí SPD či Přísaze.

Očekával jste, že sociální demokracie nezíská ve sněmovních volbách ani pět procent?

Jsem velký optimista a očekával jsem, že sociální demokracie bude v Poslanecké sněmovně. Bohužel je to jinak. Jsem bytostný demokrat, takže respektuji rozhodnutí voličů.

Předseda strany Jan Hamáček už oznámil, že 25. října na předsednictvu rezignuje. Plánujete něco podobného?

Politická strana funguje tak, že má předsedu a několik místopředsedů. Nemohou rezignovat všichni, protože jinak by se pak ocitla ve vzduchoprázdnu. Z jeho strany to bylo politické rozhodnutí. Naplnil slib, který dal, a následně tak oficiálně učiní na zasedání předsednictva, které se bude konat 25. října. Předsednictvo pak rozhodne, kdo bude řídit stranu, kdy bude sjezd a v jakém bude termínu.

Plánujete zůstat ve vedení?

Dám svoji funkci k dispozici, ať se předsednictvo rozhodne. Předsednictvo musí rozhodnout, jakým způsobem bude strana pokračovat.

Prospěje sociální demokracii volební období mimo Sněmovnu?

Bezesporu ne. Prospěla by jí opozice, ale nebude v její prospěch, když bude mimo Sněmovnu. Je to o toku informací nebo o komunikaci s voliči prostřednictvím médií. Práce bude o to náročnější.

Kde zůstali vaši voliči?

Někteří naši voliči zůstali doma. Jiní přešli k