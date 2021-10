Vítejte v konzervativnějším Česku. Řešení klimatické krize a manželství pro všechny si nejspíše zase počkají

Glosa Jakuba Zelenky: Andrej Babiš a jeho hnutí ANO nemělo ideologii. Pragmaticky šlo tam, kam se mu to hodilo, s cílem zůstat u moci. Nyní bude Česko nejspíše několik let formovat vláda, která se z velké části označuje za konzervativní. To může být v některých ohledech dobrá zpráva, ale ne pro řešení klimatické krize ani manželství pro všechny. Znepokojení může vyvolávat i dřívější vyjadřování sympatií potenciálního premiéra Petra Fialy (ODS) k Viktoru Orbánovi, které se může odrazit i ve vztahu k EU.