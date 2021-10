Koalice nebyla dobrý nápad, české společnosti jsme se asi nacpali moc prudce do zorného pole, říká Pirátka Gregorová

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová v rozhovoru pro Deník N v závěrečných chvílích sčítání hlasů kritizovala vstup strany do koalice se Starosty. Podle ní se kvůli tomu od Pirátů odklonili jádroví voliči, na které by přitom strana měla cílit. To politička čeká od nového vedení, které by se mělo podle ní „obrodit“. Společnost ještě není připravená na třicetiprocentní Piráty, říká Gregorová.

Co stojí za propadem pirátských kandidátů, které v kroužkování předběhli Starostové?

Je to dané hodně faktory. Jedním z nich je, že jsme byli otloukánky celé politické soutěže. Nešilo do nás jen ANO, ale i Spolu, SPD, na to jsme možná nebyli dostatečně připravení, a tím pádem Starostové, kteří jsou navíc po krajských volbách silní v regionech, se projevili jako nějakým způsobem kredibilnější. Což je na naši hlavu i na vnější okolnosti. A bude z toho muset být vyvozována zodpovědnost.

Jaká podpásovka od možného koaličního partnera Spolu vás mohla poškodit?

Nejde ani o podpásovku, jako narativ, že ANO, ale i Piráti, jsou špatně. Až v posledních týdnech Spolu podle mě najelo na rétoriku, že je důležité odstranit ANO, a tedy bude i s PirStanem. Nicméně do té doby jsme byli standardními politickými oponenty. Nemluvím o podpásovkách, spíš o tom, že proti nám šli skutečně všichni. Rozhodně jsem si nevšimla větší kritiky ze strany Spolu vůči Starostům.

Přeci jen, nepochybili jste i vy jako Piráti?

To rozhodně, o tom nepochybuji, je to kombinace faktorů. Zaváhali jsme v kampani, zvlášť na začátku, ale i postupně, co se týče cílení na různé voliče. Nebudu se tajit tím, že si myslím, že celkově koalice nebyl dobrý nápad. Ale to jsem říkala už na začátku. Nechci být člověkem, který říkal, že měl takzvaně pravdu, protože tohle je situace, v níž jsem opravdu pravdu mít nechtěla.

Čekala jste, že to nakonec bude tak drtivá porážka? Že to může dopadnout tak, že budete mít ve Sněmovně jen pár poslanců?

Rozhodně ne. Ještě dnes ráno jsme si dle průzkumů dělali morbidní a cynický humor, abychom náhodou neměli méně poslanců než teď – třeba 19 místo 21. Vůbec jsme nečekali, že by to bylo až tak drastické.

Jak z té situace vybruslit? Jak na tom teď můžou Piráti alespoň něco získat?

Reflexe by přišla tak jako tak, teď jen bude trošku drsnější. Vidím to tak, že dvanáct let existujeme jako strana, nejsme žádná rychlokvaška, takže to přežijeme. Očekávám, že půjdeme do dalších voleb o to silnější a doufám, že se očistíme od nápadů a lidí, kteří šli směrem, který se neosvědčil. Nikdo nemáme křišťálovou kouli, abychom řekli, co je správně a co špatně, ale když vidíme, co bylo špatně, doufám, že od nápadů upustíme a pročistíme se.

Jak byste se měli pročistit? Kdo by za to měl být zodpovědný?

Nemáme strukturu, kde by se dal určit jeden konkrétní člověk nebo okamžik, co je špatně. Předsednictvo odstoupí, odstoupilo by i tak, ostatně v lednu měla být předvolba. Mikuláš Ferjenčík už avizoval dříve, že bude odstupovat. A nemyslím si, že většina, z těchto lidí