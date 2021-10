Komunistickou stranu by po vypadnutí ze Sněmovny měla vést europoslankyně Kateřina Konečná, míní místopředseda KSČM Petr Šimůnek. „Je to zklamání, ale s naší kampaní jsem byl spokojený,“ hodnotí v rozhovoru s Deníkem N volební neúspěch.

Jak hodnotíte výsledky voleb?

Je to zklamání. Myslel jsem si, že dostaneme pět procent a půjdeme do Sněmovny. Je to zklamání a škoda, ale je to hlavně škoda pro