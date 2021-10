Část Pirátů chce konec Bartoše. Voliči hodně kroužkovali, pirátským kandidátům hrozí, že je přeskáče většina Starostů

Koalice Pirátů a STAN měla po sečtení více než 75 procent odevzdaných hlasů zisk přes 14 procent. Tedy výrazně méně, než jim přisuzovaly volební modely, zástupci koalice dříve mluvili o ambici dosáhnout hranice 25 procent. Předseda Pirátů Ivan Bartoš z toho zatím nedělá žádné závěry a říká, že v kampani koalice nepochybila. Od některých zástupců Pirátů ale zaznívá nespokojenost i názor, že by měl Bartoš v čele strany skončit.

Dosud se ukazuje, že lidé upřednostňovali spíše kandidáty za Starosty. Do Sněmovny by se podle přepočtů na mandáty k 16.30 dostal za Piráty pouze šéf strany Ivan Bartoš a jednička pražské kandidátky poslankyně Olga Richterová.

Ani u Bartoše to ale není jednoznačné vítězství – v Ústeckém kraji, kde kandiduje, vítězí ANO, kde vede krajskou kandidátku premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. „Důležité je, jak to dopadne celorepublikově,“ říká k tomu Bartoš s tím, že si kraj vybral proto, že tam má hodně přátel a známých, a také je to oblast, na kterou se celorepublikově hodně zapomíná.

V závěru kampaně kritici koalice, včetně Babiše, o Pirátech a STAN říkali, že nemají ujasněné, kdo alianci vede a kdo by případně usedl na křeslo premiéra.

Přestože se šéf STAN Vít Rakušan v poslední předvolební debatě na ČT vyjádřil, že premiérem by se stal Bartoš a on by jej rád podpořil, předseda Pirátů krátce po odevzdání hlasu mluvil trochu jinak: „V koaliční smlouvě máme od začátku, že koalice má dva lídry. Bartoše a Rakušana. Vystupovali jsme stejně, ale na debaty jsem byl zván častěji já.“

„Nebyla chyba jít do koalice, bylo tu několik silných alternativ, pro které se voliči rozhodovali. A koalice znamenají, že nepřipadají hlasy demokratické části voličského spektra,“ řekl dnes Rakušan ČT.

Zůstane Bartoš předsedou?

Podle pirátského poslance Ondřeje Profanta není reálné, že by strana nakonec získala pouze dva mandáty. „Zatím volily spíše menší okrsky. Ty největší ve velkých městech se sčítají až na konci. Asi se hodně kroužkovalo. Dokud neuvidíme sto procent sečtených, tak se těžko hodnotí,“ vysvětloval ve štábu Profant.

Na otázku, co by se stalo, kdyby ve volbách skutečně strana získala jednotky mandátů, odpovídá s mírným odstupem. „Uvidíme, jsme široká strana se širokým zázemím. Budeme pracovat na budoucnosti ČR. Nejsem nervózní, nebojím se, že se nedostanu,“ popsal Deníku N.

Pirátský poslanec František Elfmark zní o něco skeptičteji. „Je to fiasko, co jiného k tomu říct. Voliči