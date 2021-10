Opozice získává značnou šanci na většinu, sociální demokraté v průběžném sčítání vypadli ze Sněmovny

Letošní volby s velkou pravděpodobností opět vyhraje hnutí ANO. Průběžné sčítání dat ale naznačuje, že na sněmovní většinu by mohla dosáhnout demokratická opozice.

Opoziční koalice mají blízko k zisku většiny v Poslanecké sněmovně. Právě tento cíl si vytknuly v letošních volbách. Předem oznámily, že chtějí nahradit současnou vládu ANO a sociálních demokratů s podporou komunistů.

Velmi slušně si vede zejména koalice Spolu. Po sečtení poloviny okrsků by získala 24,5 procenta hlasů. Piráti a STAN výrazně zaostávají, atakují hranici 14 procent hlasů. Do Sněmovny by se podle aktuálních výsledků dostalo už pouze vítězné hnutí ANO a také SPD.

Právě mezi těmito čtyřmi subjekty by se tak mohlo rozhodnout, kdo vytvoří budoucí vládu. Sociální demokraté, kteří se zkraje sčítání drželi nad pětiprocentní hranicí, postupně oslabují. Během živého televizního vystoupení předsedy ČSSD Jana Hamáčka se sociální demokraté propadli pod pět procent.

Při půlce sečtených okrsků by stále většinu drželo hnutí ANO a SPD. Ty však postupně ztrácejí s tím, jak