Rozpaky nad kulturní politikou v předvolebních slibech

Komentář: Ne že by politické strany ve svých předvolebních programech a slibech kulturu vynechávaly. Ale v jejich postojích se odráží řada nešťastných přístupů k tomuto oboru.

V Moravské galerii v Brně se prezentuje skupina Rafani. Slaví tak dvacet let své existence, a protože se jedná o výrazný vícehlavý subjekt na výtvarné scéně, dostali k dispozici celý rok. Rozdělili si jej na šest „epizod“ seriálu. Ta aktuální se vztahuje – jak jinak – k volební atmosféře a zejména období předcházejícímu. Výstavu tvoří jakýsi sebeironický volební stánek a vévodí jí zásadní politické heslo „Nikdy nebylo lépe, ale takhle už to dál nejde“. Je samozřejmě složené z programů různých stran a je geniální. Na kulturní úrovni (nacházíme se v galerii umění) se totiž chystají změny, které mohou uměleckou scénu hodně bolet. Takže otázka, jak to tedy je s kulturou v předvolebních kampaních, je zas o trochu palčivější než dřív.

Pár dní před volbami jsem si konečně pročetla programy stran, o jejichž volbě uvažuji, a zaměřila jsem se na oblast kultury. Není to veselé čtení. Jak se říká, programy před volbami