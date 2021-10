Tyhle volby nejsou pro mladý. Politici i společnost je přehlížejí, přitom jde o jejich budoucnost

Je to ostuda a důkaz, že volení zástupci tu prostě nejsou pro všechny. Hlasy mladých voličů si nejsilnější strany neodpracovaly a nezaslouží si je. Teď už je bohužel pozdě a žádný srdceryvný ani dobře míněný apel adresovaný mileniálům a generaci Z to už nezachrání. A že by politici chtěli začít myslet i na mladé voliče, tomu nic nenapovídá bohužel ani v dalším volebním období.

Pokud bychom měli nějak definovat vztah stran, potažmo obecně dospělých či starších lidí k mládeži, je to v lepším případě