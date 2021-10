Reportáž z Mikulova: Žije se nám tu dobře a volíme menší zlo

V reportáži se dočtete: Proč většina lidí říká, že se u voleb rozhodují mezi menším a větším zlem.

Co říkali místní lidé před volebními místnostmi.

Jak si představují budoucnost.

Volební víkend vpadl v Mikulově doprostřed sklizně vinné révy. Babí léto ještě ukazuje, jak dokážou být sluneční paprsky silné, teploměr atakuje dvacítku. Pálava se vznáší ve zlatavém oparu, zatímco na jejím vrcholu pouští děti draka, protože je dost větrno. Vinaři se snaží spíš využít dobré počasí ke sklizni, než aby mysleli na volby.

Hodně práce má i skoro třicetiletý Pavel Kurka, který v rodinném Vinařství pod Svatým kopečkem pomáhá s lisováním. „Nemám čas, teď zrovna sklízíme víno,“ říká když stojí uprostřed sklípku v uličce pod lomem.

„Dneska se to musí zasterilizovat, aby se mohlo macerovat a podchladit rmut. Zítra se bude lisovat,“ vypočítává v pátek odpoledne ve sklípku obklopený káděmi a tanky s vínem. Říká, že letos bude výborné víno, protože mu přálo počasí, i když bylo extrémnější než loni. Ze šesti hektarů, na nichž rostou odrůdy hibernal a chardonnay, se musí sklidit ale co nejdřív.

Jestli půjde k volbám, proto uvidí až v sobotu ráno, podle času. Už ví, koho bude volit.

„Že bych byl ale stoprocentně morálně přesvědčený, to ne. Ať si vezmete jakoukoliv stranu, je to jenom menší zlo,“ myslí si. Do jeho slov nepravidelně zaznívá dělo na plašení špačků, kteří se zdaleka slétají na sladké hrozny.

Sklep je Kurkova strýce, sám Kurka má jen malý vinohrad nad ním. Pracuje totiž jako mistr provozu u vodovodů a kanalizací. „Vyrábíme vodu, to je takové záslužné,“ směje se. Říká, že jemu nic nechybí a je spokojený, protože má rád svůj klid doma. Rychle se loučí, protože víno nepočká.

Turisty poznáme, nakupují jinak

O kus dál na náměstí v Mikulově už je poznat, že turistická sezóna skončila. Lidí je tu daleko méně než v létě. Posledních pět šest let se totiž Mikulov stal oblíbeným místem pro cyklisty a výletníky z celé republiky. Poslední dva roky jejich počet ještě narostl, protože lidé jezdili méně do ciziny a vyhledávali spíš domácí destinace. Mikulov navíc v létě svou atmosférou a architekturou připomíná Středomoří.

Skupinky turistů sem ale míří i začátkem října, i když na posezení na restaurační zahrádce je v podvečer už zima. „Žije se nám tady dobře. Bydlíme tu třináct čtrnáct let. Ale když jsme se nastěhovali, bylo město daleko klidnější,“ říká paní Marcela, která prodává v obchodě se zdravou výživou na náměstí, jediném v Mikulově.

Podle ní sem míří víc Čechů než dřív, výrazně ubylo Rakušanů a většinou se v Mikulově na přespání zastaví Poláci na cestě k moři nebo na hory. Turistu v obchodě pozná, nakupuje totiž jinak než místní. „Berou jako dárky čaje, kosmetiku a víno. Místní kupují spíš mouku nebo potraviny,“ vysvětluje a podává mezitím čisté pokladní bločky číšníkovi z restaurace v prvním patře, který si pro něj přišel, protože mu v pokladně došly.

Město na turistickém ruchu vydělává, stejně jako zdejší podnikatelé, ožilo různými kulturními akcemi v centru a na zámku, otevřely se nové kavárny, penziony a restaurace. Jenže pokud bydlíte v centru, znamená to taky, že