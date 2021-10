V Blatné výsledky voleb kopírují ty celostátní. Nejsme průměrní, ale nadprůměrní, zní hrdě z jihu Čech

Pokud chcete vědět, jak dopadnou volby, jeďte se podívat do Blatné. V úhledném městě na Strakonicku totiž bývají výsledky velmi podobné těm celostátním. Deník N zde v pátek odpoledne zjišťoval voličské nálady.

Chvilku před páteční druhou hodinou se před volební místností v Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v jihočeské Blatné tvoří fronta. Převážně senioři zde vyčkávají, až budou moci rozhodnout o tom, jak bude následující čtyři roky vypadat složení Poslanecké sněmovny.

Když se na minutu přesně dveře otevřou, skupina se rozpohybuje a odstartuje ve městě letošní volby. Jako jedná z prvních se k urně dostane jednaosmdesátiletá Zdeňka. „Nic se u mě nezměnilo, věřím, že to dopadne dobře. Ne pro nás, my už jsme staří, ale hlavně pro naše děti,“ vypráví poté, co svým hlasem opět podpořila hnutí ANO a premiéra Andreje Babiše.

„Já vím, že mu všichni závidí, ale já mu nic nezávidím. Máme se dobře,“ říká, když nasedá na své kolo a vyráží na polikliniku do práce. Stejně jako paní Zdeňka podpořilo hnutí před čtyřmi lety celkem 29,64 procent všech oprávněných voličů, díky čemuž se Babiš dostal do čela vlády.

Silnou podporu měl i v Blatné, kde ANO získalo 28,12 procenta. A to není jediná podobnost. Obyvatelé jihočeského města totiž ve sněmovních volbách volí velmi podobně jako celá republika. A to již řadu let.

V roce 2010 blatenští podpořili stejně jako zbytek Česka nové Věci veřejné, o tři roky později zúčtovali s vládou Petra Nečase, kdy od nich ODS dostala pouhých osm procent (celkově v ČR 7,7 procenta). V těch posledních zachytili