Profesní selhání, hodnotí bývalý mluvčí mlžení o Zemanově zdraví. Podle Forejta jen vznikají nové otázky

Debaty s vlastními poradci na Hradě i s prostředníky v jednotlivých stranách. Zhruba tak vypadala příprava na povolební vyjednávání u předchozích dvou prezidentů. Miloš Zeman však má už několik týdnů vážné problémy se zdravím a Hrad o jeho skutečném stavu neinformuje. To podle bývalých pracovníků prezidentské kanceláře vyvolává spekulace.

Za chybu považuje způsob, jakým Kancelář prezidenta republiky o zdravotním stavu Miloše Zemana komunikuje, Tomáš Klvaňa. Ten působil jako mluvčí prezidenta Václava Klause. „V současné době asi těžko někdo ví, co současný prezident chystá, protože nevíme úplně přesně, jak na tom zdravotně je,“ řekl Klvaňa Deníku N.

To je podle něj problém, protože na informace o zdravotním stavu hlavy státu mají občané právo. „Zejména v tuto chvíli, kdy prezident hraje v našem ústavním systému jednu z důležitých rolí. Netušíme, jestli mu jeho nemoc nepřekáží ve výkonu funkce. Tohle by měl Hrad jednoznačně komunikovat a nedělá tak. Je to profesní selhání,“ míní Klvaňa.

Shovívavější je bývalý dlouholetý hradní protokolář Jindřich Forejt. „Nevím, jestli Hrad dělá chybu, ale zřejmě si neuvědomuje, že