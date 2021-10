Nobelova cena míru pro novináře z Ruska a Filipín vyvolala na ruském internetu hysterii

Šéfredaktor listu Novaja gazeta Muratov vzápětí poté, co získal Nobelovu cenu míru, řekl v rozhovoru pro nezávislý server Meduza: „Je to cena pro mé kolegy, kteří zahynuli. A co se píše

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N. Přidejte se k předplatitelům Jste předplatitel? Přihlaste se Přihlaste se Zapomněli jste heslo? Přihlásit se