Do Prahy se po desítkách let vrátila Slovenská strela. Jízda v unikátním historickém vozu současníka překvapí

Po tříleté rekonstrukci se Slovenská strela, vlak z třicátých let minulého století, objevila na hlavním nádraží v Praze. Zastavila se zde cestou do železničního muzea v Lužné u Rakovníka, kde se zúčastní víkendového programu. Vlak, který téměř šedesát let chátral, je v současnosti národní kulturní památkou.