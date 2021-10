Mocenský pat kvůli Zemanovu zdraví nehrozí, myslí si ústavní právník. Popisuje možné scénáře

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: Jaká je role prezidenta při výměně Sněmovny a vlády po volbách.

Kdo ho zastupuje, pokud nemůže fungovat, zemře, nebo odstoupí.

Zda je možné, aby prezident jmenoval premiéra písemně, aniž by bylo zjevné, že je to skutečně jeho rozhodnutí.

Co se stane, když Sněmovna z politických důvodů nerozhodne o nezpůsobilosti prezidenta vykonávat funkci, i když bude zjevné, že nastala.

Jaký bude postup po volbách, pokud bude prezident dál zjevně vážně nemocný, nebude vystupovat na veřejnosti a nikdo nebude mít spolehlivé informace, co s ním je?

Role prezidenta po volbách je dvojí. Jedna se uplatňuje v politické rovině. Může být moderátorem politických diskusí, zvát si představitele politických stran a pomáhat k vytvoření vládní většiny. Pokud toho nebude ze zdravotních důvodů schopen, tuto roli nebude moci hrát a politické strany budou muset najít jiný formát, jak se sejít.

Druhá role je právní. Prezident má bezprostředně po volbách jen jeden úkol, a sice svolat zasedání Poslanecké sněmovny. Přičemž ústava říká, že se má konat nejpozději třicet dnů po volbách. Pro případ, že by ho prezident nesvolal, je tam pojistka, že se Sněmovna třicátý den po volbách sejde sama. Praxe je taková, že prezidenti většinou svolávali zasedání až na třicátý den, aby mohly proběhnout lhůty pro soudní přezkum výsledků voleb. Čili i kdyby prezident zasedání nesvolal, nic zásadního se nestane.

Takže u výměny Sněmovny absence nebo nečinnost prezidenta roli nehraje?

Přesně tak.

A pokud jde o výměnu vlády?

Současná vláda je podle ústavy povinna podat demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. To znamená, že až se Sněmovna sejde a zvolí si své orgány, vláda podává demisi do rukou prezidenta a ten ji pověřuje prozatímním výkonem funkce do jmenování vlády nové.

Tam už prezidenta potřebujeme, ale kdyby se ukázalo, že není schopen vykonávat funkci