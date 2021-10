Experiment, který se úplně nepovedl. Odhad voleb z anketních dat netrefil zisky ANO a Pirátů se STAN

Experiment, při němž se sociologové pokusili odhadnout výsledek voleb, se do finálních výsledků příliš netrefil. Hlasování sice vyhrála koalice Spolu, u dalších dvou silnějších subjektů ale výzkumníkům čísla nevyšla. Piráti a STAN totiž měli skončit druzí, zatímco hnutí ANO až na třetím místě.

Odhadnout výsledek voleb předem je poměrně kumšt. Renomované sociologické agentury se ve svých výzkumech potýkají s řadou překážek – jejich modely odráží rozložení sil přinejlepším několik dní nebo týden před volbami. Nezachytí tak poslední významné pohyby voličských nálad. Přitom například před čtyřmi lety se právě v posledním týdnu rozhodovalo několik desítek procent voličů.

Každý volební model se zaklíná základním parametrem: reprezentativitou. Lidsky řečeno, nikdy se nemůžete zeptat všech lidí v zemi, koho by v danou chvíli volili. Je to technicky, lidsky, časově a finančně nemožné. Proto agentury hledají reprezentativní vzorek populace. Ptají se zhruba tisícovky lidí, kteří odráží složení národa podle věku, vzdělanosti, bydliště s ohledem na velikost sídla, výše příjmů a podobně.

Výzkumníci z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd na to ale zkusili jít jinak. Pro letošní sněmovní volby připravili experimentální výzkum, který měl rozložení sil těsně před volbami určit úplně jiným způsobem.

Rozhodli se sesbírat maximum respondentů prostřednictvím ankety, kterou na svých webech zveřejnila tři česká média: Deník N, Seznam Zprávy a Novinky.cz. Technicky sběr dat zajistila agentura NMS, jejíž výzkumníci konzultovali i některé věcné záležitosti výzkumu.

Z principu tak šlo o nereprezentativní data, v online prostředí se například nemusí vyskytovat až tolik seniorů, díky naprosté dobrovolnosti bylo otázkou, zda se podaří podchytit nevoliče. Ve výsledku se ze všech tří serverů sešlo dohromady přes 100 tisíc odpovědí. Jde o neobyčejně vysoké číslo, se kterým výzkumníci ani nepočítali.

Výsledek dopadl poměrně překvapivě: volby by podle zpracovaných dat z ankety ovládly opoziční koalice. Hnutí ANO by získalo pouhých 21 procenta a skončilo na třetím místě.

V zásadě totiž platí, že sto tisíc jednostranných odpovědí může být horší než tisícovka těch reprezentativních. Když se zeptáte tisíce lidí, kteří odráží rozložení populace, dostanete přibližný výsledek. Pokud se zeptáte 100 tisíc voličů ODS, Pirátů, SPD nebo ANO, koho budou volit, máte problém. Ten chtěl výzkum řešit tím, že odpovědi z ankety nebyly vyhodnoceny napřímo.

Namísto toho z nich byly vypočteny pravděpodobnosti, se kterými různí lidé z hlediska věku, vzdělání, pohlaví a dalších charakteristik plánovali volit jednotlivé strany v letošních volbách. Tyto pravděpodobnosti pak byly převáženy informací o tom, kolik takových lidí v Česku žije podle dostupných veřejných dat.

„Naše metoda je designovaná tak, aby se dokázala vypořádat s nereprezentativním vzorkem. Nedokáže to ale za každých podmínek. Je v pořádku, že skupina osob určitého pohlaví, věku, vzdělání, místa bydliště a minulé volby není v našich datech zastoupena reprezentativně. Nicméně děláme předpoklad, že není rozdíl z hlediska letošní volby mezi lidmi, kteří spadají do takto definované skupiny a vyplnili naši anketu, a těmi, kdo taktéž spadají do této skupiny, ale tuto anketu nevyplnili,“ popisují techniku finálního výpočtu sociologové.

Na grafu výše je pak naznačeno, jak toto vážení vypadalo. Obě opoziční koalice by striktně na základě anketních odpovědí získaly výrazně více hlasů, dohromady by jejich zisk překonal 60% hranici. Naopak hnutí ANO by získalo jen něco málo přes 15 procent. Vážením ale došlo ke snížení tohoto nepoměru.

Výzkumníci pak upozorňují zejména na to, že jde o první experiment svého druhu v zemi. „Predikce výsledků voleb vychází z experimentální metody. Jedná se o její první použití v Česku, o kterém víme. Na metodě budeme dále pracovat a budeme se snažit objevit a vychytat mouchy,“ říkají.

