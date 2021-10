Volební Notes: Nejluxusnější volby provází hradní tajemství

Právě probíhají ty nejluxusnější volby…

Moment. Cože? Jak to myslíte? Neříkejte!

Ale ano, je to tak. Píše to náš šéfredaktor Pavel Tomášek ve svém předvolebním velkém komentáři, zprvu poměrně tíživém, leč s průblesky naděje. A maminka a šéfredaktor mají vždycky pravdu. A šéfredaktor ji i dokládá argumenty. Přesvědčte se. A ten luxus máme v rukách my všichni oprávnění voliči a voličky. A máme šanci něco změnit. Příště by to mohlo jít o poznání hůř.

Od dnešní druhé odpolední hodiny se volí. Zdá se, že zejména v některých volebních obvodech je docela rušno. Po celou dobu voleb a volebního víkendu pro vás kolegové a kolegyně zejména z domácího oddělení (ale nejen) s editory a editorkami budou připravovat mimo jiné i volební online, ve kterém se ve stručnosti dozvíte, kde se co šustne.

Všechno, co byste měli vědět, než půjdete volit – pokud jste teda ještě neodvolili –, rozebírá ve Studiu N Filip Titlbach s Honzou Tvrdoněm.

Kolegové Kirill Šceblykin a Tereza Tůmová si dali obrovskou práci a připravili velký přehled (nejen) pro tápající voliče sestavený z klíčových otázek k budoucnosti Česka a odpovědí stran, které v předvolebních průzkumech jevily šanci dostat se do Sněmovny a jejichž představitelé byli hosty Studia N (chybí SPD, která neprojevila zájem). S kým by pro vás bylo přijatelné jít do vlády? Jak budete řešit narůstající „covidová“ čísla? Jak podpoříte rodiče malých dětí? Jste pro dostavbu Temelína? A tak dále…

Jak kroužkovat na kandidátkách poradí kolega Kirill Ščeblykin zde: krouzkovaniptaku.cz… Tedy, pardon. Zde: Chcete podpořit jednu stranu v rámci koalice? Jak kroužkováním co nejvíce pomoci jejím kandidátům.

Dopis neznámému premiérovi (či premiérce) napsal a s razítkem Deníku N poslal Petr Koubský. Bez jízlivostí a slovních ornamentů, které mají často v politických analýzách a komentářích ukázat autorskou jedinečnost.