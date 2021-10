Signal Festival se posouvá od videomappingu k náročnějším instalacím

Signal Festival se ve svých začátcích označoval za festival světla, ale dnes už o sobě mluví jako o festivalu digitální kultury. Jak se tento posun odráží ve výběru děl?

Ze začátku jsem Signal Festival vnímal především přes videomapping, který má schopnost zatraktivnit okolí. Jenže tam už není moc na co přijít nového, lidi už nebaví jen stát před fasádou a koukat. V posledních letech se festival posouvá od svítícího a blikajícího designu k náročnějším uměleckým instalacím. Od někdy až povrchní atrakce k opravdu současnému umění, byť často stále mimo u nás uznávaný umělecký kánon. Svědčí o tom i jména, jako je Federico Díaz, Jiří Černický nebo Milena Dopitová. Zároveň vystavuje práce neznámých umělců, které mohou být také objevné. Letos je novinkou soutěž Neon určená k realizaci nových studentských projektů.

Souvisí tento posun i s tím, co se děje ve světě na umělecké scéně? Je i tam videomapping už trochu passé?

Nemohu říct, že by byl passé, ale je to opravdu spíše design než umění. Rychle se vyčerpal svými omezenými možnostmi. Organizátoři Signalu se zcela logicky potřebovali posunout o krok dál. Svou roli ale splnil dobře, projekce přitáhly množství lidí, kteří pak třeba zavítají i do galerie.

Některá díla si návštěvníci mohou letos prohlédnout výhradně prostřednictvím rozšířené reality. Jak se na tento druh umění díváte?