Studio N: Co byste měli vědět, než půjdete volit

V Česku dnes začínají volby do Poslanecké sněmovny. Rozhodneme v nich, kam bude naše země v následujících čtyřech letech směřovat. Co byste měli vědět, než půjdete vhodit lístek do volební urny? V podcastu přinášíme praktické informace. Hostem je novinář Jan Tvrdoň.