Notes: Když to funguje v Česku, proč ne tady. Rakouský premiér se rozhodl, že neodstoupí

Přílišná sebedůvěra je rychlý, ale zákeřný zabiják, říká vypravěč v tahovém RPG Darkest Dungeon kdykoliv, když se hráč nechá přílišně ukonejšit zdánlivě hladkým průběhem dění nebo snad schválně některé jeho dílčí aspekty ignoruje. A většinou na to také doplatí. A zatímco brzy vyjde druhý díl této hry, kterou rozhodně nedoporučuji nikomu, protože je to zlá a nespravedlivá (avšak zábavná) hra, volby už jsou brzy: doslova zítra.

Hradní kancléř Mynář ještě včera na Frekvenci 1 tvrdil, že jsou spekulace o Zemanově zdraví nesmysly a že ho národ v pátek uvidí, jak jde k volbám. Dnes se ukazuje, že je to ještě trošku jinak. Na základě doporučení lékaře prezident odvolí na zámku v Lánech, skrytý před objektivy i mikrofony. To se ale stává a je to naprosto normální, že se lidé pletou, že se jim horší zdravotní stav, že někdy potřebují pomoci. Současné jednání veřejných činitelů, snad jen předvolební, je však nastaveno tak, jako by nic jako neúspěch či selhání neexistovalo. Možná právě proto Hrad skutečný Zemanův stav po dlouhou dobu tajil: jak to skutečně je, musel zjistit až Lukáš Prchal společně s Radiožurnálem.

A stejně jako kdysi Andrej Babiš slíbil, že nikdy neodstoupí, nově tuto chrabrou a rezolutní taktiku zvolil také premiér ze sousedního Rakouska, teprve pětatřicetiletý lidovec Sebastian Kurz. Ten je podezřelý z falšování průzkumů, které mu zřejmě dopomohlo k moci. Koaliční partneři německých lidovců Zelení však nekopírují servilní linku ČSSD jakožto koaličního partnera hnutí ANO a zpochybnili Kurzovu schopnost nadále vládnout. Tamní vláda je v krizi, koalice se hroutí. Sám Kurz se staví do role oběti. On sám přece nic neudělal, všechno je komplot. Když takový přístup funguje jinde, například v Česku, proč ne v Rakousku? Zdá se, že arogance je nakažlivá.

Včera večer se vysílala velká předvolební superdebata na České televizi, jejímiž hosty byli Jan Hamáček, Andrej Babiš, Vít Rakušan, Zuzana Majerová Zahradníková, Robert Šlachta, Vojtěch Filip a Tomio Okamura. Celá debata byla bizarní, nejbizarnější však byly chvíle, kdy se začala představitelů kandidátek ptát umělá inteligence Matylda. Diskusi zmonitoroval kolega Jan Tvrdoň. Moderátorka nezastavila řečníky Filipa a Babiše ani v momentě, kdy vysvětlovali Babišovy finanční nesrovnalosti sorosovsko-bakalovským spiknutím.

Ze všech řečníků si ale největší ostudu utrhl předseda ČSSD Jan Hamáček, který tvrdil, že by Josef Lux, někdejší předseda lidovců, volil právě ČSSD. „Obracím se speciálně na voliče KDU-ČSL. Koalice Spolu vás nereprezentuje, hlas pro Spolu je hlas pro ODS. Máme hodně společného a jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, hlasoval by pro sociální demokracii,“ řekl Hamáček. Proti tomu se ohradil nejen lidovecký poslanec Marek Výborný, ale i manželka zesnulého Josefa Luxe Věra. A přiznejme si: říkat o těch, kteří už volit nemohou, koho by volili, je vždy hloupé. Možná ještě hloupější než kampaň SPD z roku 2018, kteří proklamovali, že by „pejsci volili SPD“.

Více o tom, jaké taktiky poslední den před otevřením volebních místností jednotlivá uskupení volí, píše kolegyně Hanka Mazancová v pravidelném předvolebním PolitikoNu.

Dnes má rovněž narozeniny ruský prezident Vladimir Putin. Před patnácti lety, kdy došlo k vraždě novinářky Politkovské, měl narozeniny taktéž. A po těch patnácti letech je tímto dnem její vražda promlčena a trestní stíhání pachatelů nepřipadá v úvahu. Zatímco dříve proti svobodě tisku bojovalo podsvětí, dnes je to sám establishment, rekapituluje oněch patnáct dlouhých let zasvěceně Petra Procházková.

