Manžel by sociální demokraty nevolil. Hamáček zneužil jeho jména, říká Luxová

Věra Luxová se ohradila vůči slovům šéfa ČSSD Jana Hamáčka, podle nějž by její muž, někdejší předseda KDU-ČSL Josef Lux dnes volil sociální demokracii. „Nejvíc mě na tom rozhořčuje, že si vezme do úst jméno politika, který tady není,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

Sledovala jste včerejší debatu České televize?

Sledovala jsem ji od samého začátku až do konce.

Překvapila vás slova Jana Hamáčka na adresu vašeho manžela?

Velmi mě překvapila. Netýkala se toho, co má sociální demokracie v programu. Oni tam tedy mají pár vět na začátku, že podporují zaměstnance, ale teď se obraceli k politice KDU-ČSL.

Pan Hamáček velmi zneužil jména a osobnosti mého manžela k tomu, aby poukázal na to, že ve spojenectví s TOP 09 a ODS lidovci nebudou prosazovat svůj program. Ale to je nehorázné tvrzení, které se nezakládá na pravdě. Můj manžel by určitě nevolil sociální demokraty. Velmi mě to prohlášení rozhodilo a musela jsem to rozdýchat.

Čím si vysvětlujete, že vicepremiér zmínil vašeho manžela?

Nevím, jaké byly jeho důvody. Myslím, že se spíš bojí, že