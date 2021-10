Před rokem tu skomírající nemocnice vytáhla Piráty do kraje, ti letos v Sušici doufají v úspěch i kvůli referendu

Loni se totiž právě nemocnice na okraji pošumavského města stala hlavním tématem krajských voleb. A místním Pirátům zde zajistila historicky nejlepší výsledek ve městě – 28,1 procenta. Více než dvojnásobek toho, co získali v celém Plzeňském kraji.

„Malé město je vždycky o lidech. Máte pravdu, že to ovlivní i letošní parlamentní volby,“ říká u vstupu do nemocnice bývalá zdravotní sestra Ludmila. Ta dodnes v nemocnici vypomáhá a z první ruky tak vnímá situaci z posledních několika let.

Nemocnice ve městě fungovala dlouho dobře. Radnice si ji ponechala i v době, kdy většina podobných zařízení putovala pod správu krajů. Zlom nastal v roce 2015, kdy šel špitál do pronájmu společnosti Nemos Sokolov, kterou později pohltila skupina Penta. S nemocnicí to šlo z kopce, lůžková péče v podstatě zanikla.

Penta se nakonec s radnicí dohodla, že jí provozování zařízení přenechá. Do čela nemocnice se postavil radní za Piráty a šéf internetové firmy Pavel Hais, který se rozhodl zařízení nastartovat. Společně s druhým jednatelem Václavem Radou, někdejším manažerem Microsoftu, nemocnici nakopli. Podařilo se jim získat nové lékaře i vyjednat platby s pojišťovnami.

Jenže 14 dní před krajskými volbami je vedení města odvolalo, údajně kvůli špatnému hospodaření. To vedlo k vlně odchodů a uzavření chirurgického oddělení. Od té doby se nemocnice potýká s nejistou budoucností. Příležitosti to naopak otevřelo Haisovi.

Díky podpoře v regionu se dostal na kraj, kde je nyní náměstkem pro oblast IT, digitalizaci a Centrální nákup. „Politicky nám to pomohlo. Nevnímám to jako štěstí. Ve finále nás to