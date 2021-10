Scenárista Ochránce: Moje žena učitelka u seriálu trpí a ptá se, jestli to někdy dopadne dobře

V rozhovoru se mimo jiné ptáme: V čem se mu hodila zkušenost s psaním kriminálek.

Jestli jsou někdy přijatelné fyzické tresty.

Jak moc příběhy odpovídají skutečnosti.

Jaká zranění si ze školství odnesly jeho děti.

Jestli má některý díl happy end.

Kdo při slově Vaculík ztrácí zábrany.

V seriálu řešíte šikanu i jiné formy fyzického i psychického násilí, těžko zvladatelné žáky, nešťastné události, nedařící se začleňování dětí z problémového prostředí. Jsou tam sebevražda, smrt, neštěstí, zoufalé rodinné situace. Když jsem teď na vašem Facebooku viděla fotky z natáčení dokumentů z několika zajímavých škol, kde věci fungují dobře, říkala jsem si, jestli to pro vás není terapie.

To ne. Terapie jedině z důvodu, že s takovým dokumentem (více o dokumentární sérii níže, pozn. red.) mám mnohem méně práce, než jsme měli se seriálem. Hraný seriál je strašně moc práce. Tak strašně, že si to asi málokdo zvenku dovede představit. Nebyl jsem pod tíhou negativních emocí z příběhů Ochránce, žil jsem s nimi pět let, rozložilo se to, ale je úleva, že je to hotové.

A že má seriál dobré ohlasy?

Samozřejmě mě to těší. A nejvíc, že seriál nepřináší hejty na učitele a že nám nikdo nepředhazuje, že bychom znevažovali nebo karikovali učitelskou profesi. A pak mě hrozně těší, že k lidem dorazilo přesně takové sdělení, jaké jsme do něj vložili. Protože to není pravidlo, tvůrci mají svá ušlechtilá poselství, ale k divákům doputuje leccos.

Jak ten vzkaz zní?

Že ty problémy jsou složité a nejednoznačné. A diváci to tak vnímají. A taky vnímají tu multiperspektivu, o kterou nám šlo. Že se nechali nejdřív přesvědčit, že to je nějak, ale postupně jim po nasvícení z více stran dojde, že to bylo jinak.

Při slově Vaculík ztrácí zábrany

Je v tom prostě patrná i vaše detektivková scenáristická erudice – tedy i erudice vašeho kolegy Matěje Podzimka. Ale v části Mužská záležitost jsem toho „správňáka a chlapáka“ prokoukla hned. A taky se z něj vyklubal… jak to jen říct a nebýt vulgární?

Vyklubal. Jo. Ale taky ne jednoznačnej. On samozřejmě z nějaké perspektivy, řekněme, hajzl je, ale zároveň přes jeho postavu říkáme, že školám ta mužská autorita někdy chybí a že část rodičů i žáků ji vyžaduje nebo vyhledává.

Zase je to složitější. On má v některých ohledech špínu na rukách a je až příliš autoritářský, ale tu školu vybudoval a má nesporné charisma. Leckdo si řekne: „Já bych chtěl, aby