V britském kamionu si vyděláte, počítejte ale s dlouhými přesčasy i opovržením okolí, říkají čeští řidiči k dopravní krizi

Na konci září přišel Michalovi netradiční dopis. Byl adresovaný přímo jemu, odesílatelem byla baronka Charlotte Vereová, tajemnice ministerstva dopravy. V dopise zdůrazňuje, v jak vážné situaci se země kvůli nedostatku řidičů nachází, a zmiňuje, jak velké příležitosti kamionová doprava v těchto dnech nabízí.

Takový dopis nedostal jen Michal, který momentálně žije ve Skotsku, ale všichni držitelé profesních průkazů vydaných právě britským ministerstvem dopravy.

„Jezdil jsem 32 let, z toho 12 let do Velké Británie a Irska. Dnes podnikám, stále mám ale