Nekrmit, nesahat, nehladit. Gróňané jsou na své psy tvrdí, ale dali by za ně život

Zejména na severu ostrova se dá na grónského psa narazit téměř všude. Ilulissat je zdejší třetí největší město, ale nenechte se mýlit: žije v něm pouze čtyři a půl tisíce obyvatel. A zhruba stejně tolik psů.

Není to ale tak, že každý by tu měl svého čtyřnohého druha, se kterým by pravidelně chodil na procházky, házel mu míčky, nebo že by snad pes měl místo na každém gauči. Tihle grónští nejsou ani tak mazlíčkem jako spíš pracovním plemenem, které nezná láskyplné drbání ani pamlsky. Jejich majitelé jim totiž nic podobného nedopřávají.

Psů si zde nelze nevšimnout, už jen když člověk vyjde z centra města. Hned vedle fotbalového hřiště zaznamenáte jejich přítomnost na dálku. Louka a další pozemky, které s hřištěm sousedí, jsou jich plné. Na krku mají obojek a zhruba třímetrový řetěz, který je přikovaný ke kameni nebo karabinou připevněn k boudě tak, aby zvíře nemohlo utéct. Psi tu žijí v tlupách, na jedné louce jich lze napočítat klidně padesát.

Vodu mají pouze dešťovou nebo využívají malé říčky přitékající z nedalekého ledovce. Kotce jim nikdo nečistí. Čekají, až je jejich majitelé zase budou potřebovat. V zimě, při lovu jako tahouny saní.

Není neobvyklé, že se některému z místních psů podaří vykroutit z obojku a užívá si relativní svobody, než je znovu polapen. Volně pobíhající grónští huskyové i jejich štěňata jsou pak většinou vidět u popelnic, kde si dopřávají dodatečné stravy. Majitelé je totiž krmí jen jednou za tři dny. Něco takového by si gaučový pejsek Tonda patřící mému tatínkovi nedokázal představit. Jídlo dostává na stoličku, aby se k němu lépe mohl.

Nesahat, koušou

Když jsem potkala štěně, které se vydalo na výlet do popelnice, bylo mi ho líto, ačkoliv se psů bojím a udržuji si od nich odstup. Rozhodla jsem se, že obětuji svou svačinu a trochu mu dám. Nemotorné štěně, které si dávalo na čas, když klopýtalo mým směrem, nebylo jediné, které přečetlo mé úmysly. Na chodníku si mě všiml i jeden z místních: „To nemůžeš, není to tvoje štěně. Nesmí se jen tak krmit,“ vysvětlil mi postarší pán přísným tónem. Společně jsme pak pejska odchytili a vydali se hledat jeho matku.

Našli jsme ji a spolu s ní sedm dalších sourozenců, kteří nadšeně běhali v ohradě ohraničené od zbytku louky s velkými psy. Pán rychle vhodil nalezence do kotce a zavřel za ním dvířka, ještě než jsem se pokusila pohladit jedno ze štěňat. „Tady se na psa jen tak nesahá, nejsou na to zvyklí a nechceme je na to přivyknout. Mohli by pak utéct za někým cizím nebo by nemuseli poslouchat tak, jak chceme,“ řekl téměř bezcitně muž, který se později představil jako Peter.

Sáhnout na psa je povolené pouze v přítomnosti jeho majitele. Grónští huskyové jsou tvrdá plemena, která podle místních mají sklony k jisté agresivitě, pokud se s nimi nezachází přísně.

Vztah mezi lovcem a psem

Místní psi jsou zvyklí na tvrdou práci v zimě – kdy jsou krmeni častěji – a odpočinek v létě, kdy je na ně příliš vedro a sníh, po němž mohou tahat saně, roztál. Obliba tažných psů pomalu uvadá kvůli klimatickým změnám, které způsobují, že sněhu je čím dál méně. Zároveň roste popularita motorových skútrů, o které se nemusejí mimo sezonu lovci starat.

Nejlépe se dá pochopit komplikovaný vztah mezi lovcem a psem z Peterova vyprávění. „Když mi bylo třináct, jeli jsme s tátou lovit tuleně. Měli jsme s sebou asi dvanáct psů. V jednu chvíli jsme se dostali do úzkých, prolomil se pod námi led. Rychle dorazila záchranná helikoptéra, ale pokud bychom v ní odletěli, nechali bychom naše psy zemřít. To jsme ani jeden nechtěl, tahali jsme je z ledové vody a sušili vlastními bundami,“ říká Peter.

Sám psy už nemá. Před čtyřmi lety dostal infarkt a to ho na nějaký čas upoutalo na lůžko. Jeho dvanáctičlennou smečku nikdo nechtěl. Peter se tak ocitl ve své vlastní verzi Sophiiny volby. „Nejlepší z nich jsem zastřelil, aby se dlouho netrápili. Zbytek jsem prodal lidem, o kterých vím, že tažné psy měli už dřív. Další nechci, bojím se, co by se s nimi stalo, kdybych zase stonal,“ říká šedesátník. Lovy na tuleně mu nechybí tolik jako psi. Podle něj k nim ale mladí nemají takový vztah jako lovci jeho generace.

„Je smutné je vidět odcházet. Ale jsou to tvrdí psi. Jsou na to zvyklí,“ tvrdí Peter.

Stručně: Husky patří neodmyslitelně ke Grónsku. Ve třetím největším městě žije přibližně stejně lidí jako psů tohoto plemene. Místní se chovají ke svým psům poměrně tvrdě. Nehladí je, nerozmazlují, a když zvířata v létě nepracují, dostávají nažrat jen jednou za tři dny. Když je ale třeba, jsou ochotni kvůli nim i riskovat život.

