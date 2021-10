„Táta tu ještě mohl být.“ Za emotivní kampaní stojí skupina analytiků a marketérů, chtějí ovlivnit volby

„Táta tu mohl být, kdyby nezačal Babiš před Vánoci úplně nelogicky rozvolňovat,“ říká šestačtyřicetiletá Veronika Vendlová. Stojí před prostým červeným bannerem na Václavském náměstí a drží fotku svého otce, jak se usmívá a objímá vnučku. O pár sekund později se jakoby z dálky rozezní hlas Andreje Babiše: „Já tu situaci nepovažuji za vážnou.“

„Pan premiér si dovolí říct, že jsme best in covid. Kdybychom byli aspoň průměrní v Evropské unii, tak by 13 tisíc lidí mohlo žít. Mezi nimi možná i moje paní,“ vypráví se slzami v očích na Malostranském náměstí další muž na videu Ivo Vlach.

20 000 mrtvých. Není to jen číslo. Zbytečné oběti covidu mají jména, osudy a svoje rodiny. Mnozí z těchto lidí věřili, že Andrej Babiš je schopným manažerem. Zmýlili se. Andrej Babiš odpovědnost nepřevzal. Teď je to na nás.

❗❗Sdílejte prosím a jděte v pátek a v sobotu volit. pic.twitter.com/VAlDpcxgaI — Neschopnost Zabíjí (@neschopazabiji) October 4, 2021

„Zemřela na covid v přeplněné nemocnici po úspěšné léčbě zápalu plic. Nakazila ji další pacientka, původně bezinfekční. Pane Babiši, vy a vaše vláda můžete za to, že moje vnučka vyroste bez babiček. Druhá babička zemřela na covid také,“ říká v tiskové zprávě další mluvčí Jan Vaněk, který si kroky vlády vysvětluje neschopností a snahou zalíbit se voličům.

Video, které krátce před volbami vypustil na sociální sítě spolek Neschopnost zabíjí, už viděl skoro milion lidí. „Věříme, že se dostane hlavně k těm, kteří si možná tolik neuvědomují, jak drsný dopad měla krize na pozůstalé a oběti,“ vysvětluje iniciátor kampaně, analytik Jan Jelínek.

Přestože výstupy působí jako součást kampaně některé z opozičních stran, jejich tvůrci ujišťují, že jde o občanskou iniciativu. Otevřeně ale přiznávají, že chtějí ovlivnit volby tak, aby vznikla vláda bez hnutí ANO.

Jelínek prý může zaručit, že v jeho zhruba desetičlenném týmu, sestaveném ze známých z řad analytiků, lidí z reklamních agentur nebo neziskových organizací, není nikdo s napojením na politické strany. Snad s výjimkou