Letošní volby jsou ty nejluxusnější, jaké jste si mohli přát. Vysvětlujeme proč

Známe to dobře ze svých všednodenních životů. Čím vyšší očekávání si s určitou věcí spojíme, tím hlubšího zklamání se máme šanci dočkat.

S demokracií, jejíž jeden z pilířů jdeme tento týden ve volbách podepřít, se pojí důležité naděje. Má se za to, že jde o ten systém správy věcí veřejných, který vede k těm nejžádoucnějším výsledkům: reflektuje preference lidí vyjádřená v hlasování, skýtá spravedlnost skrze vládu zákona a přibližuje prosperitu vytvářením prostoru pro iniciativu jednotlivce a rozumnou sociální politiku státu.

Svobodné a spravedlivé volby jsou jen jedním dílem v soukolí, které má výše zmíněné uskutečňovat. Jsou podmínkou nezbytnou, ani zdaleka však dostačující.

Pokud nefunguje dobře vyvážený systém vzájemně si konkurujících mocí, pokud justice neplní svou roli svrchovaného arbitra ústavnosti a dodržování dohodnutých pravidel, pokud občané nejeví setrvalý zájem o věci společného zájmu a pokud média nemají neomezovaný prostor psát svobodně a kontrolovat počínání mocných a vlivných, demokracie zadrhává ve svém výkonu a zklamává ty, jimž má sloužit.

Volit dobře neumíme. Co s tím?

Vrátíme-li se k volbám, stojí demokracie na nesamozřejmém principu, že jsme jako občané schopni se kvalifikovaně rozhodovat a vybírat ze svého středu ty, kdo jsou nadáni pro kvalitní a zodpovědnou správu země. Mnohokrát se prokázalo, nejen u nás, ale napříč světem demokracií, že očekávat od „lidu“ takovou schopnost je nerealistické a možnost, že se ve své volbě zmýlí, je nepříjemně pravděpodobná.

Byli to myslitelé jako například Karl Popper, kdo přišli s neklasickou definicí demokracie zohledňující realitu a praxi. V jejich pojetí je demokracie tou formou státu, která umožňuje zbavit se vlády hlasováním.

„Je nesprávné, klade-li se důraz na otázku ‚Kdo má vládnout?‘. Lid (lůza), nebo několik nejlepších? (Hodní) dělníci, nebo (zlí) kapitalisté? Většina, nebo menšina? Levicová, nebo pravicová strana, či střed? Všechny tyto otázky jsou nesprávně položeny. Neboť nezáleží na tom, kdo vládne, dokud se můžeme zbavit vlády bez krveprolití,“ napsal Popper o své teorii demokracie v roce 1987 do časopisu Spiegel.

Odvodil z ní důležitý předpoklad, že každá vláda, které je možné se zbavit, je motivována k tomu, aby se chovala k naší spokojenosti.

S tímto předpokladem je ale hned dvojí potíž.

Některé vlády, zejména však ty, o jejichž odhodlání sledovat zájmy společnosti (nikoli své vlastní) je možné s úspěchem pochybovat, mají zjevnou a silnou tendenci své vystřídání u dalších voleb všemožnými způsoby ztěžovat. Obdobně závažný otazník se vznáší také nad tím, jak moc, resp. jak málo stačí podstatné části občanů k tomu, aby byli se svou politickou reprezentací spokojeni.

Aby ještě i další volby měly smysl

Česko stojí v roce 2021 v tomto ohledu před velmi závažnou volbou. Dostane-li Andrej Babiš díky volbám mandát k třetímu čtyřletému vládnímu angažmá v řadě, je realistické očekávat, že posune poměry v zemi takovým směrem, že sesadit ho pouhým hlasováním v příštích volbách bude opět o něco těžší.

Už současná situace je mimo pochybnost podstatně nakloněnou rovinou.

K oslepení a zvulgarizovaně řečeno oblbnutí veřejnosti mu slouží i prakticky neomezené finanční prostředky, které má k dispozici na marketing a sebepropagaci.

Babiš, na rozdíl od veškeré své konkurence, vlastní klíčová média v zemi a využívá je hned dvojím efektivním způsobem. Aby zúžil veřejný prostor pro oprávněnou kritiku a kontrolu toho, jak nakládá se svěřenou mocí, a aby otáčel veřejný diskurz ve svůj prospěch.

Klíčové objetí s Orbánem

S ohledem na věc, o které zde hovoříme, je mimořádně důležité všimnout si a zapamatovat si, ke komu se Babiš hlasitě přihlásil v samém závěru předvolební kampaně. Jako hlavního obhájce si přivezl maďarského premiéra Viktora Orbána. Muže využívajícího takřka úplný rejstřík, k němuž může politik v demokracii sáhnout, aby své odstavení od moci ztížil či učinil prakticky nemožným.

Jen rychlý výčet: Orbán změnil pravidla, podle nichž se v Maďarsku volí, učinil poslušnou tamní justici, ovládl veřejnoprávní média a utahuje šrouby, pokud jde o média soukromá a svobodné a autonomní fungování občanské společnosti.

Všechno uvedené má za cíl znemožnit kontrolu toho, co jeho vláda dělá, umlčet kritiku, znehybnět veškerou potenciální opozici a ovládnout naplno politický i veřejný prostor. Tedy vyřadit z provozu nástroje a mechanismy, které v demokracii umožňují, aby docházelo ke střídání u moci.

Jsou slova, která je u Babiše radno ignorovat. Jako například ta o tom, že v těchto volbách máme poslední šanci pro něj hlasovat. Ještě nikdy ve věci svého budoucího politického angažmá nemluvil pravdu.

Jsou činy, které je u něj velmi riskantní ignorovat. Babišovo ztotožnění se s maďarským premiérem patří mezi ně, prozrazuje hodně o tom, co by rád v Česku prosadil, pokud by k tomu jen dostal příležitost.

Co nás dělí od Maďarska

Zatímco ohnutí volebního systému v jeho prospěch efektivně brání horní parlamentní komora ve svém současném složení, další recepty z Orbánovy kuchařky na ucpání demokracie mohou být pro Babiše po volbách k uvaření.

Ovládnutí justice může brzdit jen silný partner ve vládě, pro něhož bude nezávislost soudní moci důležitou hodnotou – jenže takoví partneři do vládní koalice nejspíš nebudou po volbách pro Babiše k mání.

Ovládnutí veřejnoprávních médií může zabránit jen taková povolební konstelace v Poslanecké sněmovně, která se většinově postaví proti.

Škrcení občanské společnosti se dá dobře provádět kombinací exekutivních a legislativních opatření, tedy nástroji, které se budou rozdávat na základě výsledků těchto voleb. Babišovi stačí zůstat po nich u moci a umět si dojednat ve Sněmovně většinu, která přemůže jakékoli senátní veto.

Opozice nevoní. A přesto je atraktivní

Důležitou okolností letošních voleb a faktorem, který ovlivňuje rozhodování řady lidí, je nepřesvědčivost a neatraktivnost opozice. Lídrům ani jedné z opozičních koalic se nepodařilo vystavět příběh a nabídku, které by u lidí, pro něž Babiš není přijatelnou volbou, vzbudily nadšení, či aspoň neodbytnou potřebu jít pro ně hlasovat.

V tomto ohledu je velmi užitečné vrátit se k popperovské definici demokracie a uvědomit si, že její nejcennější kvalitou není možnost zvolit si dobrou či jen lepší vládu, ale možnost zbavit se té dosavadní. Umožnit pravidelné střídání u moci, které jediné spolehlivě eliminuje svody a rizika spojená s držením politické moci, jež je z podstaty věci korumpující.

Právě z tohoto úhlu pohledu je letošní situace českého voliče potenciálně luxusní. Opoziční koalice mají podle posledních předvolebních průzkumů šanci, že společně obsadí většinu křesel v nové Poslanecké sněmovně. Česko tak má naději na úplnou alternaci u moci, tedy situaci, kdy všechny dosud vládní strany odejdou v důsledku voleb do opozice a budou nahrazeny těmi, které předchozí volební období strávily v opozičních lavicích.

Jen jedna úplná alternace v historii

Jedná se o nejzdravější a nejočistnější kúru, kterou mohou volby v demokracii politickému vývoji nabídnout. A je pro českou politiku příznačné, že jsme ji od vzniku republiky v roce 1993 podstoupili pouze jednou.

Jde možná o překvapivé zjištění, ale pohled na střídání českých vlád ukazuje, že k oné úplné alternaci došlo jen po volbách před osmi lety, v roce 2013 (pomineme-li prezidentský kabinet Jiřího Rusnoka). Nečasovu vládu vzešlou z předchozích voleb, již tvořily ODS, TOP 09 a Věci veřejné, resp. LIDEM, střídala Sobotkova vláda, v níž vedle ČSSD poprvé usedlo hnutí ANO.

Všechna ostatní povolební střídání u moci zachovávala vládní účast aspoň jedné politické strany. Nástup ČSSD vedené Milošem Zemanem do vlády v roce 1998 není možné s ohledem na mocenský pakt nazývaný opoziční smlouvou brát za skutečnou alternaci. Pravou podstatou tohoto uspořádání bylo trvalé rozdělení moci mezi dvě nejsilnější strany, ČSSD a ODS.

Je pro demokracii typickým paradoxem, že jediná dosavadní úplná alternace přivedla v Česku k moci právě hnutí ANO. Politický vehikl Andreje Babiše, který se po osmi letech ve vládě stal srovnatelným ohrožením demokratického vývoje, jakým byla dosud právě jen opoziční smlouva uzavřená mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem.

Paradox je to jenom zdánlivý, respektive dobře zapadající do logiky popperovské definice demokracie: není tím nejpodstatnějším, koho volby do vlády přivedou, ale že je možné ho při těch příštích od moci odstavit.

Dívej se, kdo šíří strach

Letošní předvolební kampaň přitom nabízí ještě jedno pomocné vodítko, u něhož je dobré, pokud ho má volič na paměti. Vyplatí se vždy sledovat, kteří politici sází na šíření strachu jako cestu k moci a kteří se alespoň pokouší nabídnout pozitivní vizi toho, čeho by chtěli s nabytou mocí dosáhnout.

Útok na to nízké v lidském charakteru, snaha využít strachu a rozdmýchat ho do manipulovatelné podoby je nejen odpudivá předvolební taktika, ale je to i příznak toho, jak se dotyčný politik hodlá chovat při správě věcí veřejných. A je to cesta do celospolečenské atmosféry, která je otravující, ztěžuje nalezení shody v důležitých otázkách a znemožňuje smysluplné posouvání země vpřed.

Iracionálně vystrašený člověk se dobře ovládá, těžko se s ním však hledá shoda na čemkoli, co leží za hranicí jeho strachu, je prakticky nemožné upoutat jeho pozornost k věcem přesahujícím horizont každodenního přežívání.

Finální tón kampaně, který zvolil Andrej Babiš, ho usvědčuje z toho, že jediným jeho cílem je udržet si moc, rozumnou správu země na paměti nemá. Billboardy, statusy na sociálních sítích a videa strašící neexistujícími a smyšlenými hrozbami jsou možná efektivním marketingem směrem k určité části voličů, jsou však rozhodně příslibem špatné politiky.

Oběma opozičním koalicím slouží ke cti, že se těsně před volbami neuchýlily k šíření strachu. Neuměly nadchnout, našly však čas i prostor, aby vedle varování před Babišem hovořily i o tom, že chtějí pro tuto zemi změnu a jinou budoucnost. Můžeme se dlouze přít o to, zda sklenice, kterou nabízejí, je poloprázdná, nebo poloplná, ovšem ve srovnání s tím, co reprezentuje ten, proti komu stojí, to není málo.

Stejně jako není málo, když si volby pojíme s nadějí, že jimi lze dojít ke změně vlády a že v budoucnu bude další obměna opět možná. Zajistit toto demokratické minimum není třicet let po pádu železné opony ve střední Evropě samozřejmostí, zápas o samu podstatu demokracie se vrátil jako volební téma. A jako memento, že starost o ni je dílo, které nekončí a není nikdy definitivně vyhrané.

