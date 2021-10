Zajímají se o politiku, přesto hlasovat nebudou. Mluvili jsme s mladými lidmi, kteří nepůjdou k volbám

V souvislosti s mladými Čechy, kteří nevolí, se mnohdy skloňuje nezájem o politiku, opomnění v předvolebních kampaních i pocit, že jeden hlas nic neznamená. Neplatí to ale plošně. Deník N přináší příběhy tří mladých lidí, kteří letos k urnám nezamíří, i když je to pro ně třeba vůbec první příležitost hlasovat v celostátních volbách. Argument, že jejich volba nemá váhu, od nich ale neuslyšíte.

„V roce 2021 neexistuje nikdo, kdo by hájil moje zájmy, ergo já nemám důvod volit,“ říká mi přes Facetime 19letý student gymnázia v Kralupech nad Vltavou Karel Čejka. Vybírat poslance by mohl vůbec poprvé, přesto se rozhodl, že této nově nabyté možnosti nevyužije. Částečně to zdůvodňuje tím, že rozhodování, kdo povede stát, by nemělo ležet v rukou 10 milionů lidí z tolika různých socioekonomických sfér.

„Kdybyste se mě zeptala před rokem, řekl bych, že komunisti to v tomhle měli dobře nastavené, když