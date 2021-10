Afghánci z Česka odejdou, ujišťuje Babiš, někteří z evakuovaných ale takový plán zatím nemají. Migrace jako téma voleb

Analýza: Česko v srpnu přijalo necelé dvě stovky afghánských uprchlíků. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale v nedělní televizní debatě na CNN Prima News řekl, že tito spolupracovníci tuzemské armády a jejich rodiny v zemi nezůstanou a odejdou jinam. Jeho vyjádření je zavádějící, a to z více důvodů. Rozporují je totiž například přímo někteří z Aghánců. Komunikace politiků, úřadů i samotných uprchlíků ukazuje, jak do jindy běžných záležitostí vstupuje vypjatá předvolební kampaň.

„Na tu hranici (maďarsko-srbskou, pozn. red.) přišlo tento rok 77 tisíc ilegálních migrantů, kteří jsou agresivní,“ tvrdil Babiš v nedělní debatě v souladu se svým protiimigračním postojem.

„Co se týče Afghánistánu, všichni ti, kteří přišli, tak to bylo na doporučení velvyslanectví a našich vojáků, jinak by je byli zabili. Oni tady nezůstanou, tady nemáme žádnou afghánskou komunitu, protože Sebastian Kurz (rakouský kancléř, pozn. red.) má 45 tisíc Afghánců v Rakousku. A v Německu je 88 tisíc, a ve Francii, a oni zkrátka odejdou,“ završil Babiš svůj projev.

Premiér pokračoval ve své rétorice zaměřené proti migraci, která, přestože Česko nijak zásadně neohrožuje, je jedním ústředních motivů kampaně ANO. Využívá ji především při útocích na politickou konkurenci. Opoziční koalice (především Piráty a STAN) lídr hnutí vykresluje jako někoho, kdo otevře Českou republiku uprchlíkům, jež nazývá ilegálními migranty. Bez ohledu na to, že žádná z kandidujících stran ilegální migraci nepodporuje, a na to, že i o legálních migrantech Babiš mluví jako o ilegálních.

Babiš také argumentuje, že hlas pro další opoziční koalici Spolu je hlasem pro Piráty, a tím s migrací spojuje i alianci v čele s Petrem Fialou (ODS). Podobné kroky a rámování komunikace nejsou těsně před volbami překvapivé, obzvlášť když se hnutí ANO snaží přilákat další příznivce i z řad podporovatelů Tomia Okamury a SPD. Okamura používá protiuprchlický tón nejhlasitěji a v nedělní debatě opakoval, že jeho hnutí by nepřijalo ani 169 uprchlíků z Afghánistánu, které Česká republika po pádu Kábulu v srpnu evakuovala.

Premiérova argumentace, že zde Afghánci nezůstanou, je však problematická, a to nejen proto, že Babiš šíří do veřejného prostoru zavádějící tvrzení. Předseda vlády především není tím, kdo o situaci evakuovaných Afghánců rozhoduje. Jejich osud spadá pod ministerstvo vnitra, které vede azylové řízení.

Resort vnitra neví, proč to premiér říká

Někteří z necelých dvou stovek Afghánců zachráněných z Kábulu navíc mají české pasy. Deníku N to potvrdil evakuovaný muž, u kterého to platí už několik let a jeho manželka je Češka. Tvrzení, že „oni zkrátka odejdou“, neplatí nejen v jeho případě. Zemi neopustí patrně ani ti, kteří mají v České republice příbuzné.

Pravdou je, že v tuzemsku nezůstanou všichni, které vojenské speciály z Kábulu přepravily. Ti, kdo nečekají na udělení azylu v Česku nebo už mají řízení za sebou, zemi opustit mohou – jeden z tlumočníků už je s rodinou v Nizozemsku.

Tím ale věrohodnost premiérovy argumentace končí, jelikož u dalších desítek uprchlíků je situace méně jasná. Nyní čekají na udělení azylu v pobytových zařízeních ministerstva vnitra. Sami říkají, že dokud nedostanou azyl, bude se jim těžko něco plánovat v dlouhodobém horizontu.

„Nikdo nám zatím nedal plné informace o naší budoucnosti. Čekáme na vyřízení dokumentů a potom uvidíme, co