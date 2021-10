Notes: Zemanovy vážné potíže, pohled do duší voličů a falešný očkocertifikát

Prezident Miloš Zeman před nedávnem strávil v nemocnici osm dní, podle Hradu kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání. Jenže jeho problémy jsou podle zjištění Deníku N a Radiožurnálu vážnější, než Hrad připouští. „Miloš Zeman byl v Ústřední vojenské nemocnici hospitalizovaný kvůli ascitu, což je voda v dutině břišní. Bylo to kvůli nejčastější příčině tohoto onemocnění – problémům s játry,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden ze zdrojů z lékařského prostředí. Tuto informaci potvrdilo celkem sedm dobře informovaných zdrojů ze Zemanova okolí. Kromě diagnózy se zdroje shodly i na tom, že prezidentovo okolí všem informovaným zakázalo o zmíněném problému a skutečném stavu hlavy státu mluvit. Více o zdravotním stavu vrchního velitele ozbrojených sil píšou Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka. A o tématu Zemanova zdraví je i dnešní podcast Studio N, jehož hostem je Lukáš Prchal.

Kandidát koalice Spolu na premiéra Petr Fiala naznačil, že není přesvědčen o vlivu člověka na klimatickou změnu. Odborníci důrazně naznačili, že jeho slova jsou v rozporu s vědeckými poznatky, a jeho tvrzení označili za populismus. Fiala podle sociologa Císaře přímo nepopírá vědecká fakta, ale spíše je nechce přijmout. „Nejspíše proto, aby si v této oblasti podržel podporu té části jeho voličů, kteří považují klimatickou agendu za ideologickou,“ vysvětluje odborník z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy s tím, že Fiala tak pokračuje v Klausově linii.

Voliči koalic Spolu a PirStan jsou aktivnější, hovornější a družnější, než je běžné. Voliči PirStanu jsou také přátelštější a mají ochotu pomáhat – stejně jako voliči SPD, přestože jsou to lidé, kteří často vystupují proti menšinám a migrujícím. Detailnější „pohled do duší“ voličů jednotlivých stran nabízejí data agentury Median, která Deník N exkluzivně získal a do čtivé podoby je zpracovali Adéla Karásková Skoupá a Jan Tvrdoň.

Tchajwanský ministr obrany varoval, že už za čtyři roky bude Čína schopna plnohodnotné invaze na Tchaj-wan, který Peking považuje za neoddělitelnou část Číny. Situace je podle něj nejvážnější za jeho čtyřicetileté působení v armádě. „Kapacitu má už teď, ale válku jen tak nezačne, protože musí brát v potaz mnohé jiné věci,“ prohlásil ministr. Země proto navyšuje svůj rozpočet na obranu a tchajwanská prezidentka napsala mezinárodnímu publiku určenou esej na podporu svobody Tchaj-wanu. „Nedokázat Tchaj-wan ubránit by nebylo katastrofou jenom pro Tchajwance; převrátilo by to bezpečnostní architekturu, která v regionu už sedm desítek let umožňuje mír a mimořádný ekonomický rozvoj,“ varuje prezidentka. O více než napjaté situaci mezi Čínou a Tchaj-wanem píše Magdalena Slezáková.

Letošní Nobelovu cenu za chemii získali Němec Benjamin List a britsko-americký chemik David MacMillan za objev asymetrické organokatalýzy. Organokatalýza je zjednodušeně metoda, díky které lze účinně vyrábět složitější sloučeniny – například léky – na přání, a to účinněji a levněji než předtím. Jak metoda funguje a k čemu je objev dobrý, přibližuje Petr Koubský.

Andrej Babiš nese na svých bedrech vládní odpovědnost sedm let. Nejprve jako vicepremiér a ministr financí, poslední čtyři roky jako premiér. Vybrali jsme důležitá data, která ukazují, jak své odpovědnosti dostál, a zpracovali je do přehledné grafiky. Miliardy sem, miliardy tam…

K volebním urnám dnes dorazili první voliči. Pro lidi v karanténě nebo izolaci se otevřela (a už zase zavřela) drive-in volební místa. Milion chvilek pro demokracii mezitím rozeslal do všech domovů pro seniory v ČR knihu Babišovo Palermo II od Jaroslava Kmenty. Předvolební dění sledujeme v online reportáži.

Mediální skupina Mafra získala za dobu Babišovy vlády podle dostupných údajů 28 milionů korun, celkem ale z veřejných peněz získala nejméně 150 milionů. „Většina peněz od státu šla Mafře bez soutěže podle zákona o veřejných zakázkách,“ shrnuje Jiří Skuhrovec ze společnosti Datlab. Jenže zjistit z veřejných zdrojů jasný a hlavně realitě odpovídající přehled o tom, jaký objem veřejných peněz ve skutečnosti (bývalé!) firmy premiéra Andreje Babiše inkasovaly (a nejen ty jeho), je mnohem složitější, píše v rozsáhlé analýze Eliška Hradilková Bártová.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Prezident má problémy s játry

I hlas neúspěšným může mít váhu

Miliardy z eráru pro Agrofert

Zášť odkrytá těžbou v dole Turów

V Poličce se říká: Volím Martinů. Jak se žije v baštách ODS?

Pandora Papers: Ani sousedé nevědí, kdo francouzské vily vlastní

Co ve volební kampani nezaznělo

Vina s těžkým zadkem v režii Ivana Trojana

Česko sází na střelecký apetit fotbalisty Schicka

Krátce ze světa i domova

Rakouský kancléř Sebastian Kurz je vyšetřován pro podezření z úplatkářství a porušení důvěry. Stalo se tak po razii v centrále Kurzových lidovců (ÖVP), kancléřství a na ministerstvu financí.

Nenaočkovanému hokejistovi Evanderu Kanemu ze San Jose Sharks se prokazování falešným certifikátem o očkování proti covidu může pěkně prodražit… i prosedět. V USA hrozí každému, kdo si padělaný dokument pořídí, pokuta ve výši až 750 tisíc dolarů (16,5 milionu korun) a půl roku ve vězení.

Německo se přiblížilo k vládě vedené sociálním demokratem Scholzem. Zelení a liberálové souhlasí se začátkem trojstranných jednání. I lídr CDU Laschet je „stále připraven jednat“, podle lídra CSU Södera byla vláda vedená konzervativci „odmítnuta“.

Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chrání nejméně dva týdny policie. Podle serveru Seznam Zprávy Vojtěch s rodinou v poslední době čelili blíže neupřesněným výhrůžkám. Resort ani prezidium se k policejní ochraně nevyjádřily.

Vandalové popsali devět domů v bývalém koncentračním táboře Osvětim antisemitskými nápisy a frázemi popírajícími holokaust. Případ řeší policie.

Premiér Andrej Babiš stáhl žalobu na černošický městský úřad. Soud měl v pátek řešit Babišovu žádost o zastavení přezkumu jeho střetu zájmů.

Zatímco během výpadku Facebooku se experti ve firmě určitě zapotili, zakladatel platformy pro posílání zpráv Telegram Pavel Durov si mohl mnout ruce a s radostí sledovat nárůst nových uživatelů. Během šestihodinového výpadku Facebooku a WhatsAppu se k aplikaci Telegram přidalo 70 milionů nových uživatelů.