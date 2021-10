Letošní Designblok přináší méně komerčních prezentací a více umění

V bývalém konventu Gabriel Loci, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a dalších prostorách dnes začíná třiadvacátý Designblok. Největší středoevropská přehlídka designu, která letos nabízí přes dvě stě instalací, potrvá do neděle 10. října. Organizátoři tentokrát jako zastřešující motiv zvolili Štěstí, většina expozic se ale vztahuje i k dalším tématům – především k udržitelnosti, DIY a tradici. Na co se jít podívat? A co přehlídka vypovídá o úrovni současného českého designu?