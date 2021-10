Babiš se stal tématem zasedání Evropského parlamentu. Ten řešil aféru Pandora Papers

Pandora Papers, daňové ráje a s nimi spojené transakce byly hlavním tématem celé odpolední debaty europoslanců, kteří volali po efektivnější, rychlejší a transparentnější legislativě.

Zástupci všech velkých parlamentních frakcí se s menší či větší intenzitou pustili i do českého premiéra.

Jako třeba Němka Monika Hohlmeierová, vlivná šéfka Výboru pro rozpočtovou kontrolu z největší europarlamentní frakce lidovců (PPE).

„Nevěděla jsem, že český premiér potřeboval nutně offshorovou firmu, aby si koupil nemovitosti ve Francii. To je zvláštní,“ řekla Hohlmeierová, která požadovala rázné legislativní kroky k nápravě situace s úniky peněz a daňovými ráji.

Její rumunský kolega Siegfried Mureșan, který je místopředsedou poslaneckého klubu evropských lidovců, byl ještě ostřejší. „Únik v rámci Pandora Papers ukázal na obrovské problémy, které musíme urychleně řešit. Je nepřijatelné, aby politici jako například český premiér skrývali peníze od daňových poplatníků EU a stále přitom seděli u jednoho stolu (v Evropské radě, pozn. red), kde se přijímají rozhodnutí o rozpočtu Unie,“ řekl Mureșan na plénu a svá slova vzápětí napsal i na svůj Twitter.

Needless to say that it is a disgrace to have an acting Prime Minister #Babic, who is hiding money from #EU taxpayers while still sitting at the 🇪🇺Council table where #EUbudget decisions are being made. I expect @EU_Commission to propose soon legislation to fight #taxfraud

