Premiér Andrej Babiš (ANO) na svém twitterovém účtu za poslední měsíc, v době vrcholící předvolební kampaně, prezentoval několik velkých projektů, například opravenou dálnici D1. Často ale nezmínil, že většina peněz na ně přišla z EU. Podobně vypadá i účet místopředsedy vlády Karla Havlíčka (za ANO). Není fér, že politikové chtějí všechny vavříny pro sebe, komentuje tuto praxi mluvčí zastoupení komise v tuzemsku. Mluvčí vlády namítá, že do tweetů se nevejde vše a informace se objevují jinde.

Děkuju všem za D1, napsal Babiš, lví podíl EU ale nezmínil. A nebylo to poprvé

Tak třeba 2. října, týden před volbami, prezentoval Babiš se svým ministrem dopravy a zároveň šéfem resortu průmyslu a obchodu Havlíčkem opravenou dálnici D1, kterou označil za „úplně novou“. Ve svém tweetu premiér při té příležitosti poděkoval všem, kdo se na rekonstrukci podíleli.

Explicitně zmínil stavaře. Evropskou unii nikoli. Jak přitom uvedlo zastoupení Evropské komise v Česku, EU přispěla na opravu 16 miliard korun, tedy víc než 80 procent nákladů u většiny úseků.

Babiš přitom v poslední době Evropskou komisi s oblibou spíše kritizuje, například kvůli návrhům legislativy týkající se ochrany klimatu. Ve středeční předvolební debatě ČT mluvil dokonce v tomto kontextu o „šílenostech z Bruselu“.

Zastoupení Evropské komise se snaží na zásluhy Bruselu upozorňovat na sociálních sítích, když původní zprávy retweetuje a doplňuje informace. Občas nechybí trocha ironie.

Přejeme bezpečnou jízdu po modernizované D1! EU přispěla přes 80 % nákladů na většinu úseků, celkem 16 miliard Kč. https://t.co/y68sGrcTAD — Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) October 2, 2021

Na tweet týkající se D1 zareagoval šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

„Modernizace D1 byla spolufinancována v rámci obou programových období z Operačního programu Doprava EU. Děkujeme, právě dostatek finančních prostředků umožnil modernizaci dokončit,“ napsal na svém vlastním twitterovém účtu vzápětí. Předseda vlády tento tweet posléze sdílel.

Obchvat prostě postavíme, slíbili jsme to

Už na začátku září Babiš upozornil na slib hnutí ANO, že postaví obchvat Roudnice nad Labem. V sérii fotek kromě snímků nového obchvatu a premiéra kráčejícího u něj nechyběla ani archivní fotografie hnutí ANO se zmíněným slibem. Jen informace o EU se opět nevešla.

„Obchvat Roudnice prostě postavíme. To jsme slíbili v komunálních volbách v roce 2014. A splnili jsme to. Dnes jsme ho otevřeli. 3 km nové komunikace se čtyřmi okružními křižovatkami, 4 nové mosty. Vysazeny tu budou tisíce stromů a keřů. Pro místní obyvatele je to skvělá zpráva,“ oznámil Babiš.

I toto sdělení se ihned dočkalo retweetu s upozorněním, že