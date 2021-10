Jeho Svatost dalajlama promluví na konferenci Forum 2000 spolu s patriarchou Bartolomějem I. nebo moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou. Předána bude cena za odvahu a odpovědnost

Kam směřuje demokracie? Je naše svoboda ohrožena? Jaká je aktuální situace v různých částech světa a jaký je její dopad na svobodu a demokracii? Svět pomalu vstupuje do postkoronavirového období. Nabízí se otázka, co teď? Jak obnovit společnost na demokratických základech? Pro demokracii byla pandemie zkouškou – je ale také výzvou a příležitostí. Na tyto otázky se konference pokusí nalézt odpověď a navrhnout řešení. Doprovázena bude Festivalem demokracie ve dnech 9.–15. října.

Online svět, do kterého se konference přesunula loni, otevřel nové možnosti propojování osobností z různých koutů světa, které se nemohou zúčastnit osobně. Jeho Svatost dalajlama letos s krátkým poselstvím vystoupí virtuálně v bloku Václav Havel a globální odpovědnost: poselství duchovních vůdců v pondělí 11. října v 11.15 hodin, stejně jako hlava pravoslavné církve, patriarcha Bartoloměj I. Jejich projevům bude od 9.30 hodin předcházet slavnostní předání The Forum 2000 International Award for Courage and Responsibility, Mezinárodní ceny Fora 2000 za odvahu a odpovědnost.

Cena se uděluje občanům, skupinám občanů nebo institucím coby uznání mimořádné občanské odvahy a také za akce, které kladou odpovědnost za širší komunitu, obranu demokracie a prosazování lidských práv a občanských svobod nad vlastní zájem. Cena byla zřízena při příležitosti letošního výročního 25. ročníku konference. V rámci jejího předání vystoupí moldavská prezidentka Maia Sanduová a prezidentka Čínské republiky (Tchaj-wanu) Cchaj Jing-wen.

„Ačkoli se nám to v srdci Evropy může zdát jako přehnané tvrzení, základní demokratické principy se dnes celosvětově otřásají v základech. Čína je na velmi rychlém, až dramatickém mocenském vzestupu, zatímco tradiční Západ, vítěz studené války, o sobě pochybuje a řeší řadu interních problémů. Spojené státy, o něž jsme se tradičně opírali, se sice s novou administrativou částečně vrátily ke stolu mezi spojence, ale domácí politika a domácí starosti americkou politiku samozřejmě stále a významně ovlivňují, jak jsme se přesvědčili v Afghánistánu. Pozvolna ale neoddiskutovatelně se navíc hlavní světové dějiště přesouvá z Atlantiku do Indického oceánu a Tichomoří a z fyzického světa do světa digitálního,“ zamýšlí se Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000, nad letošním hlavním tématem konference. „Demokratický svět, včetně hráčů v Asii, Africe, či Latinské Americe, si tento vývoj musí uvědomit, každý z jeho aktérů musí převzít více odpovědnosti, je třeba posílit globální spolupráci, pomáhat si a navzájem se podporovat. Nikde není psáno, že demokracii máme navždy; pokud o ni nebudeme společně bojovat, ztratíme ji,“ dodává Jakub Klepal.

Delegáti se letos budou věnovat především třem tematickým pilířům – světové spolupráci demokracií, soupeření mezi demokracií a autoritářstvím v digitálním prostoru a obnově demokracie prostřednictvím aktivního občanství.

Více na: forum2000.cz