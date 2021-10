Notes: Temný stín katolické církve, kroužkování žen a migranti do vašich chalup ano, či ne?

Dnešní agenda

Poškozuje děti víc Facebook, nebo katolická církev? Pro první variantu dodává důkazy bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugenová při dnešním slyšení v americkém Senátu. Druhé tvrzení podporuje dnes zveřejněná zdrcující zpráva nezávislé komise ve Francii. Podle ní bylo od roku 1950 do dneška zneužito katolickými duchovními minimálně 216 tisíc dětí, povětšinou chlapců. To číslo přesahuje lidské chápání a vrhá temný stín na katolickou církev nejen ve Francii. Není důvod se domnívat, že pouze ve Francii přitahují církevní struktury pedofily a efebofily. Vedení české katolické církve se bohužel dlouhodobě staví k vyšetřování podobných případů u nás laxně. „Zatím nevidíme důvod pro takovéto šetření v církvi v ČR. Církev v ČR se problematikou ochrany dětí a nezletilých již velmi aktivně zajímá a přijala již řadu opatření jak ohledně prevence, tak i v nápravě,“ říká i dnes mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová.

A když už jsme u Facebooku, jakou lekci a jaké poznatky nám dal jeho včerejší mnohahodinový výpadek? Zmíněný malý armagedon analyzuje Petr Koubský.

I dnes se řešily „Pandora Papers“ a informace, které jsme se díky nim dozvěděli o skrytých finančních transakcích Andreje Babiše v daňových rájích. Nově dokládáme, že peníze na nákup nemovitostí v roce 2009 Babiš k dispozici měl. Přesto jsou v jeho výpovědích médiím rozpory, které nedokázal vysvětlit. Babišovi přesto vychází předvolební kampaň, kterou cílí jednak na své stálé příznivce, ale také na voliče z menších měst a s nižším vzděláním, kteří slyší více na iracionální argumenty typu „naše chalupy migrantům nedáme“. Podrobněji to vysvětluje politolog Jakub Lysek.

Podle Evy Mošpanové však ani nejnovější premiérův skandál většinu jeho voličů neodradí. Přísliby, které jim lídr ANO dává, jsou pro ně cennější.

Ovšem soustředit se jen na porážku Andreje Babiše českým liberálům v opozici nestačí, vize jako by jim dnes i v historii chyběly, domnívá se ve své eseji Jan Randák.

A jak jsou na tom Babišova média? Za období, kdy stojí Andrej Babiš v čele české vlády, získala jeho společnost Mafra podle dohledatelných údajů na zakázkách přes 28 milionů korun. O pětinu více než v předchozím období. Ve skutečnosti ale inkasovala podstatně vyšší sumu. Vyplývá to z analýzy Deníku N, která vznikla na základě dat poskytnutých společností Datlab.

Dalším evergreenem poslední doby je zdravotní stav prezidenta republiky. Ten se sice vrátil z osmidenního pobytu v Ústřední vojenské nemocnici, ale tři důvěryhodné zdroje Deníku N sdělily, že Miloše Zemana dnes navštívil jeho ošetřující lékař a přeje si jeho návrat do nemocnice k dalším vyšetřením. Miloš Zeman to prý odmítl.

Kdyby vám někdo řekl, že letos budeme kroužkovat ženy, bude vám to připadat jako nejapný sexistický vtip. Je to ale jinak. Jana Ustohalová se podívala, jaké je zastoupení žen na kandidátkách. Je jich tam téměř třetina, což je historicky nejvyšší počet. Bohužel se však vesměs vyskytují na nevolitelných pozicích. Změnit to chce iniciativa Zakroužkuj ženu.

Jak má Evropa prosazovat zelenou energetiku, když se dnes občané děsí stoupajících účtů za elektřinu? Komentář Financial Times rozebírá, co se zatím v tomto směru nepovedlo. Čechům při jeho čtení může být smutno nad tvrzením, jak zelené strany dobývají evropskou politiku. U nás jsme stále ve vleku politiky „nikoliv zelená planeta“.

Pojďme se podívat trochu dál na východ. Čína již řadu let štědře finančně podporuje nejrůznější investice ve světě. Nyní vznikla po dlouhé, pracné analýze první podrobná mapa všech dlužníků Číny. Rozsah úvěrů je obrovský, 42 zemí dluží Číně více než 10 % svého HDP.

Za řidičský průkaz na nákladní vůz dnes v Británii platí zlatem. Na dvacet procent britských pump v oblasti Londýna a jihu Anglie je stále bez benzinu, není dost šoférů, kteří by ho rozváželi. Do konce října by měly do Británie dorazit první tři stovky řidičů z Evropy, kterým vláda v nouzi udělí pětiměsíční pracovní víza. Inu, brexit.

Na závěr alespoň jedna dobrá zpráva. Vývojářům počítačových her se v Česku v loňském roce dařilo více, než jaké byly odhady. Možná za to může i covid a to, že lidé často pobývali doma a hledali zábavu. Pokud umíte programovat hry, herní firmy vám v dnešní době utrhají ruce (obrazně řečeno samozřejmě).

Prosím stručně

Ukazuje se, že pro mnohé z předplatitelů se naše články jeví jako příliš dlouhé čtení. Zkracovat je nebudeme, považujeme jejich délku za záruku toho, že se vám dostane lepšího kontextu. Ale rozhodli jsme se na konec článků vkládat stručné shrnutí pro netrpělivé. Zatím zkoušíme, jak to bude fungovat. Případné ohlasy, zda vám tato služba pomáhá, či ne, uvítáme.

Nahlédnutí do zítřejších tištěných novin

– Babiš na nákup francouzských nemovitostí mít mohl

– Když tři miliardy klikají na týž odkaz

– Píšou nám, že jsme agenti, kteří ničí Česko, říká šéfka Investigace

– Analýza odkrývá, jak Babišova Mafra získávala veřejné peníze

– Babišovo vládnutí Česku v číslech a faktech

– Svět dluží v Číně víc, než se vědělo

– Francouzští kněží podle vyšetřovací zprávy zneužili 216 000 dětí

– Komentář: Porazit Babiše nestačí, je třeba měnit sama sebe

– Loňský covid pomohl hernímu průmyslu růst. Jsme špička

– Děti ztratily kvůli distanční výuce tři měsíce

Výročí

Dnes by oslavil 85. narozeniny Václav Havel. Odposlechnuto na Facebooku:

„Celé je to podezřelé. Tři dny před volbama opozice náhodou vytáhne Havlovy narozeniny.“

(Poznáte, o parafrázi jakého politika či političky se jedná?)