Dopis novému předsedovi vlády, ať už jím bude kdokoli. Začněte prosím těmito třinácti věcmi

Co by nová vláda měla udělat s Českou republikou, aby se v ní dobře žilo, byla úspěšná a lidé na ni mohli být hrdí? Petr Koubský sepsal dopis novému premiérovi, ať už se nejvyšší politické odpovědnosti ujme po volbách kdokoli. V osobně psaném eseji mu nabízí třináct doporučení, kterými by se měl řídit, pokud chce v téměř nemožném úkolu uspět.