Exkluzivní data: Co je důležité pro voliče opozičních koalic a na čem záleží podporovatelům SPD

Detailnější pohled na to, co je pro voliče jednotlivých stran důležité, nabízejí data agentury Median, která Deník N exkluzivně získal. Pocházejí z rozsáhlé studie o spotřebě – výzkumníci se už od roku 1996 každoročně podrobně ptají 15 tisíc Čechů na to, jaké výrobky používají, jaká média sledují nebo koho by volili. Z dat za letošní první pololetí, což odpovídá 7500 zpovídaným, se rýsuje zajímavý obrázek.