Výbušniny byly v Sýrii schované v dětských hračkách, lednicích i na střechách

„V jednu chvíli jsme tam měli opravdu hodně lidí. Zranili se ve chvíli, kdy se vraceli do svých domovů. A tam byla nastražená výbušnina. V lednici, v rychlovarné konvici, pračce. Bylo to dost časté,“ říká Martina Jurigová, zdravotní sestra Lékařů bez hranic.

Jeden příběh jí obzvlášť zasáhl. „V době, kdy jsem tam dorazila, tak přijelo pět sester z rodiny, která se vrátila z uprchlického tábora. Ten otec o tomto problému věděl, že se nastražují výbušniny. A popisoval nám, že když vcházel do domu, tak lednici třeba otevíral koštětem, aby zjistil, že ten dům je bezpečný. Když to celé prohledal, tak dovnitř pustil rodinu. Pár dní nato si jeho dcery hrály na střeše. Našly tam nějakou výbušninu zabalenou ve vatě. Ta vybuchla. A jedna z těch dcer zemřela, jiná přišla o obě nohy,“ vypráví Jurigová příběh jedné syrské rodiny. Výbušniny se schovávají například i v hračkách, což je praktika, která se děje i ve spoustě jiných ozbrojených konfliktech.

Ošetřovat všechny bez výjimky

Jednou do nemocnice, kde Jurigová sloužila, dorazili právě zranění bojovníci skupiny Islámský stát. Protože Lékaři bez hranic ošetřují všechny zraněné i nemocné bez ohledu na jejich původ, postavení či náboženské a politické vyznání, poskytla pomoc i jim. „Představovala jsem si toho bojovníka s plnovousem, nějakého kruťáka. A v místnosti na mě čekali dva muži v totálně zuboženém stavu. Doteď si pamatuji zoufalý pohled, kterým se na mě koukali,“ přibližuje v podcastu Mlčení zabíjí Jurigová.

„Já jsem s tím nikdy dilema neměla, považovala jsem to za automatické. Ať už mi přivezou pacienta tady v Česku nebo na misi. Mně se to líbí, po ničem se nepídíte, nikoho se neptáte, prostě je ošetříte,“ vysvětluje. V samotné Sýrii tato dilemata spíše prožívali tamní spolupracovníci organizace. „Já osobně nemám žádný problém starat se o člověka ze skupiny Islámský stát. Ale mně nikdo nevyvraždil půlku rodiny nebo neunesl mé příbuzné,“ dodává.

Sýrie byla jen jednou ze zemí, kam Martina Jurigová vyjela na misi. Byla také v Nigérii, Jemenu, Iráku nebo Tanzanii. Dodává však, že návraty z misí jsou mnohdy mnohem těžší než samotné odjezdy. „Ačkoli si myslím, že mám tady dobré zázemí – přátele nebo rodinu – tak ty věci, co jste zažili, jim nikdy nevysvětlíte. To pochopí jen ten, kdo to zažil s vámi. Je to úplně jiný svět,” uzavírá. V podcastu sdílí nejen tíživé příběhy z míst, kde jako zdravotní sestra působila, ale například také vysvětluje, proč je dobré mít na misích po ruce špunty do uší nebo proč nechat černé ponožky raději doma.

Lékaři bez hranic pomáhají v Sýrii od roku 2009. Podcast Mlčení zabíjí můžete poslouchat na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast i jiných platformách.