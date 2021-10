Reportáž: Centrum pro školáky Élmény Tár Tanodi vybudovali dobrovolníci v chudé čtvrti na kraji maďarského města Pécs. Bez něj by děti z vyloučené školy neměly po vyučování co dělat. Centrum funguje pouze z darů a díky snaze univerzity sem přijíždí studenti z celého světa. Reportérka Deníku N tu strávila týden.

Děti z vyloučené čtvrti v Pécsi neměly co dělat. Dobrovolníci pro ně založili centrum, miliardář daroval dva domy

„De-li-kat,“ slabikuje z maďarsko-anglického slovníku dvanáctiletá Vanesa. „De-li-šus,“ opravuje ji její doučovatelka. Trpělivě s ní sedí, dokud nejsou všechny úkoly hotové.

Vanesa do dětského volnočasového centra Élmény Tár Tanoda chodí stejně jako ostatní děti čtyři dny v týdnu po škole.

„Nejvíce mě tu baví, když vaříme, a takyé samotné místo – že tu máme zahradu a hřiště,“ přemýšlí po hodině dívka. Kdyby nyní nebyla v centru, jiné vyžití by odpoledne neměla. Navštěvuje základní školu ve čtvrti Gyárváros, což je vyloučená chudá lokalita na okraji maďarské Pécse. „Školy tu oficiálně segregované nejsou, kvalitativně jsou na tom stejně jako jinde. Ale kdo si to může dovolit, vozí své děti jinam, do lepších a alternativních škol v centru,“ vysvětluje Szilvia Nyersová, výzkumnice z místní univerzity a sociální pracovnice.

Pécs

Župní město na jihu Maďarska leží přibližně 30 kilometrů od chorvatských hranic. Žije zde přibližně 143 tisíc obyvatel, což z něj dělá páté největší maďarské město. Sídlí zde nejstarší univerzita v zemi.

Okrajová čtvrť Pécse byl kdysi bohatou lokalitou. „Sídlilo tu