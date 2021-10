Experti: Fialovo zpochybňování vlivu člověka na klima je manifestace populismu. Cílí na bojovníky za „normální svět“

Lídr koalice Spolu se k tomuto tématu vyjádřil poměrně otevřeně v rozhovoru pro Respekt. Nejprve na otázku, jestli jsou změna klimatu a problémy životního prostředí předním tématem voleb odpověděl: „Ano. A bez ohledu na to, jestli si myslíme, že změny klimatu člověk způsobuje, nebo nezpůsobuje, o tom můžeme vést odbornou i politickou debatu…“

Na přímý dotaz, jestli je změna klimatu způsobená člověkem, odvětil, že odpověď není jednoznačná. „Snažím se jako vědec, který to však nedělá odborně, sledovat různé debaty. Myslím si, že odpověď není úplně jednoznačná. Ale nemyslím si, že toto je na tom to nejpodstatnější. Musíme vnímat, že nějaká změna probíhá, a musíme být i do jisté míry opatrní, abychom nezpůsobili horší následky,“ zdůvodnil svůj postoj.

Posléze jej ještě upřesnil. „Jestli to člověk zhoršuje, byť klimatickou změnu nezpůsobuje, starejme se o to, abychom ji nezhoršovali,“ doplnil.

Jeho stanoviska přitom odporují současnému vědeckému poznání. „O tom, že globální změny klimatu jsou velmi těsně spojeny s činnosti naší civilizace, opravdu není pochyb,“ řekl Deník N ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Michal V. Marek.

Dodal, že se s takovým druhem odpovědí setkává poměrně často. „Příčinou je neznalost problému, to bych mu asi tak nevyčítal, ale