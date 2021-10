Schillerová na ČNB neměla vůbec reagovat. Za vysokou inflaci může i politika vlády, říká exguvernér Tůma

Kritika zvýšení úrokových sazeb ze strany ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je naprosto nekompetentní. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to prohlásil guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Vůči úmyslu centrálních bankéřů zvýšit sazby a tím korigovat stoupající inflaci se už předem postavil i premiér Babiš (ANO). Ten řekl, že takový krok jen poškodí lidi a firmy. Deník N vyzpovídal Rusnokova předchůdce Zdeňka Tůmu. Podle něj by se oba politici do rozhodování ČNB neměli vůbec míchat.