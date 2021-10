Kdy bude německá vláda? Povolební oťukávání se rozjelo naplno, jisté není nic

Týden po volbách v Německu si strany s vládními ambicemi začaly vyjasňovat své pozice. Je to takzvané „předsondovací“ oťukávání, na základě kterého by se mělo rozhodnout, o jaké koaliční vládě a v jakém složení se začne oficiálně vyjednávat. Zatím je vše otevřené, jisté je pouze to, že podoba příští spolkové vlády je v rukou celkem pěti parlamentních stran.