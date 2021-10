Čeho se měl premiér dopustit a co mu může hrozit? Babiš a Pandora Papers v otázkách a odpovědích

Premiér Andrej Babiš (ANO) figuruje v odhalení mezinárodního týmu novinářů včetně českého webu Investigace.cz s názvem Pandora Papers. Babiš podle nich přes offshorové firmy kupoval za stovky milionů korun nemovitosti ve Francii. Čím je to podezřelé a co to pro českého předsedu vlády znamená?