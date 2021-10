Volební účast bude klíčem ke všemu. Babiš mobilizuje své voliče i lidi s nižším vzděláním, říká politolog

Nejprve banální, ale důležitá otázka: kdo jsou voliči ANO? Co o nich víme, co je spojuje? A jak se to od posledních voleb do Poslanecké sněmovny proměnilo?

Velká proměna elektorátu ANO nastala již v krajských volbách 2016, v roce 2017 se jen posílil trend, který zůstává neměnný i na datech z nedávných evropských a krajských voleb. Typický volič ANO je senior, ale najdeme i mladší kategorie voličů, které mají často střední vzdělání bez maturity nebo s maturitou. Geograficky jsou pak v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji a na vnitřních periferiích krajů, což jsou malé obce s velkou dojezdovou vzdáleností do velkých krajských center. Je nutné ale čtenáře upozornit, že se jedná o statistickou tendenci, ve svém okolí asi každý známe někoho, kdo se tomuto popisu vymyká, ale modely jsou v tomto ohledu velmi přesné.

Odkud se k ANO voliči nejvíce přelévají?

Nejvíce ANO ubralo ČSSD, dále pak KSČM a částečně i SPD. Dnes oslovuje i střední a mladší generaci, která se o politiku nezajímá, má nižší vzdělání a volí spíše protestně. Není to velké číslo, ale může ovlivnit volby, protože tato kategorie voličů v době vrcholu pandemické krize a nepopulárních opatření vlády v průzkumech uváděla koalici Pirátů a STAN. A pokud jsou dnes dva bloky polarizované, na jedné straně voliči demokratického bloku a na druhé voliči bloku ANO, KSČM, SPD, jedná se o klíčovou skupinu, kterou mohou teoreticky oslovit oba bloky.

Už několikrát jsem narazila na člověka, většinou seniora, který dříve volil ODS a nyní důvěřuje hnutí Andreje Babiše. Je ANO „ODS pro seniory“?

Může se jednat o voliče, kteří v 90. letech