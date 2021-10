Píšou nám, že jsme špína a agenti, kteří ničí tuto zemi, říká po Pandora Papers šéfka Investigace.cz

Jak se novináři dostali k tajným dokumentům, kterým se teď říká Pandora Papers?

Přes Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které už podobný typ dat zpracovalo v kauze Panama Papers. Tyto úniky informací jim několik let trvalo sesbírat, zpracovat a zaindexovat tak, aby je mohli zpřístupnit novinářům ze zbytku světa.

Odkud tyto materiály unikly?

Z několika zdrojů, o kterých ale nebudeme mluvit.

Vy jste ale přece už specifikovali, že jde o právní kanceláře.

Ano, jde o čtrnáct právních kanceláří z celého světa, které zakládaly a spravovaly offshorové firmy. Některé jsou z Karibiku, jiné například z Kypru.

Co jsou offshorové firmy?

To jsou firmy založené většinou za účelem optimalizace daní. To znamená snížit si daně, které si firmy, korporáty i samotní lidé musejí platit. Anebo za účelem anonymity. Platí zde taková představa, že offshorová firma musí sídlit v Karibiku, musí tam být palmy a pláže. To ale rozhodně není pravda. V dnešní době jsou centra offshorových firem například ve Spojených státech nebo i v Evropě.

V materiálech se objevuje také jméno českého premiéra. Co měl Andrej Babiš udělat?

Kdybych to úplně zjednodušila, to zásadní, na co jsme přišli, je, že Andrej Babiš vyvinul extrémní úsilí v tom, aby skryl fakt, že sám sobě půjčil patnáct milionů eur, tedy necelých 400 milionů korun.

Vytvořil k tomu komplikované offshorové schéma, které začíná na Britských Panenských ostrovech, vede přes Washington do Monaka k nákupu nemovitostí na Azurovém pobřeží ve Francii. Kromě vytvoření komplikovaného schématu si také peníze ošetřil smlouvou o půjčce, která vyvolává mnoho otázek.

Mluvíme o 400 milionech, ale není tam žádné ručení, žádná zástava. Není nijak ošetřeno, že ta půjčka bude opravdu splacena.

Jak si mám v praxi představit komplikované offshorové schéma?

Že založil několik firem, které se mezi sebou navzájem vlastní a posílají si peníze. Rozhodně se nedá říct, že by založil firmu, která by následně koupila nemovitosti.

Jaké nemovitosti?

Bavíme se o šestnácti nemovitostech na Azurovém pobřeží v městečku Mougins vzdáleném asi šest kilometrů od města Cannes. Jedná se o vily, domy a parcely.

To znamená, že Andrej Babiš někam vlil stovky milionů korun, založil si několik firem, které si je mezi sebou posílaly a nemusel pak platit tak vysoké daně?

To není pravda.

A jak to tedy je?

My jsme toto schéma konzultovali jak s experty na daně a daňovou optimalizaci, tak s vyšetřovateli finanční kriminality a oni se shodli na tom, že schéma nese znaky praní peněz. Andrej Babiš musel daně z nemovitostí ve Francii zaplatit, a ne úplně malé, takže by zase tolik neušetřil.

V čem je to tedy problematické?

Problematické je to v tom, že kdyby se prokázalo, že Andrej Babiš tímto způsobem vypral peníze, máme premiéra, který