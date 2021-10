Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v reakci na kauzu Pandora Papers, v niž figuruje i český premiér Andrej Babiš (ANO), naznačila, že jde o předem připravený předvolební tah. Její resort přitom spravuje majetková přiznání – a Babiš podle investigativců do svých přiznání nezapsal informace o offshorových firmách, přes které nakoupil nemovitosti ve Francii. Podle Benešové není co kontrolovat, protože se vše odehrálo před jeho vstupem do politiky.

Celé je to podezřelé, zase to vyšlo před volbami. Není důvod ke kontrole, říká Benešová k Babišovi v kauze Pandora Papers

Babiš si poslal přes offshorové firmy skoro 400 milionů korun, za které pak nakoupil nemovitosti ve Francii. Zjistili to žurnalisté z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů. Premiér tvrdí, že nic nezákonného neudělal a jde o 12 let starou záležitost. Podle odborníků nese transakce znaky praní špinavých peněz.

Offshorové firmy navíc Babiš podle Investigace.cz neuvedl v majetkovém přiznání, na která dohlíží ministerstvo spravedlnosti. Jeho šéfka Benešová Deníku N řekla, že nevidí důvod, proč by měl její úřad zjišťovat, proč se tak nestalo.

„Je to celé podezřelé. To je náhodička… zase taková věc vyjde pět dní před volbami. Ale je furt dokola od Kubiceho zprávy po tohle. Navíc je to 12 let staré a to ještě Babiš nebyl v politice a nevím, proč bychom