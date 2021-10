Dramatický finiš: ANO oslabuje, rozhodnou menší strany, ukázal poslední průzkum

Volební model Medianu pro MF Dnes potvrdil, co ukázaly i další agentury. Hnutí ANO koncem září oslabilo. Pro vládní většinu bude rozhodující, kdo z menších stran se dostane do Sněmovny. Podle Medianu mají šanci až čtyři subjekty.

Již v pátek se v Česku otevřou volební místnosti a lidé si půjdou vybrat novou Sněmovnu a jejím prostřednictvím i vládu. Pondělí je tak poslední den, kdy je podle zákona možné zveřejňovat předvolební průzkumy. A právě dnes publikovala MF Dnes volební model agentury Median.

Jde zřejmě o poslední data některé z relevantních agentur, která budou do voleb publikována. Podle nich by volby na konci září vyhrálo ANO se ziskem zhruba čtvrtiny hlasů. Před měsícem si přitom nechal deník zpracovat model od stejné agentury, v něm by ale hnutí získalo bezmála o čtyři procentní body více.

Jak ukázaly i nedávné výzkumy dalších organizací, Andrej Babiš těsně před volbami přichází o