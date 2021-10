Odstrkovat novináře nepomůže, Babiš musí svůj stamilionový offshorový pingpong vysvětlit

Komentář Jana Moláčka: Andrej Babiš má problém. Lépe řečeno – měl by ho, kdyby byl politikem v zemi, v níž vládnou standardní mechanismy demokracie a zdravá politická kultura. V takové by do 48 hodin od zjištění, s nímž přišel server Investigace, politikem nebyl, pokud by nepřišel s velmi přesvědčivým vysvětlením. Českou republiku čeká za týden zjištění, zda má šanci se mezi takové země vrátit.